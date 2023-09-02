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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

اليوم .. بيراميدز يواجه ألتينوردو التركي في الودية الثالثة

بيراميدز
بيراميدز

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز تحت قيادة مدربه البرتغالي جايمي باتشكيو ثالث مبارياته الودية في معسكر تركيا مساء اليوم عندما يلتقي مع نظيره ألتينوردو إف كيه التركي.

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غدًا.. بيراميدز يواجه ألتينوردو التركي في ثالث ودياته بمعسكر أنطاليا

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بيراميدز يخوض اليوم ثاني مبارياته الودية في معسكر تركيا

ويتواجه بيراميدز مع ألتينوردو التركي على ملعب ماكو ستاديوم، بعدما وصل الفريق التركي إلى مدينة بوردور التي يقيم بها بيراميدز معسكر الإعداد قادما من مدينة إزمير.

موعد مباراة بيراميدز وألتينوردو التركي

 

المباراة ستقام في الخامسة من مساء اليوم على ملعب ماكو ستاديوم بمدينة بوردور التركية التي تشهد معسكر بيراميدز الإعدادي.

وسبق لبيراميدز تحقيق الفوز في وديتيه الأولى والثانية على حساب ليماسول القبرصي بنتيجة ٨-٠، ثم فارساك أنطاليا بنتيجة ٧-٠

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