غدًا.. بيراميدز يواجه ألتينوردو التركي في ثالث ودياته بمعسكر أنطاليا

يخوض فريق نادي بيراميدز تحت قيادة مدربه البرتغالي جايمي باتشكيو ثالث مبارياته الودية في معسكر تركيا مساء السبت عندما يلتقي مع نظيره ألتينوردو إف كيه التركي.

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ويتواجه بيراميدز مع ألتينوردو التركي على ملعب ماكو ستاديوم، بعدما وصل الفريق التركي إلى مدينة بوردور التي يقيم بها بيراميدز معسكر الإعداد قادما من مدينة إزمير.

المباراة ستقام في الخامسة والنصف من مساء غد السبت على ملعب ماكو ستاديوم بمدينة بوردور التركية التي تشهد معسكر بيراميدز الإعدادي.

وسبق لبيراميدز تحقيق الفوز في وديتيه الأولى والثانية على حساب ليماسول القبرصي بنتيجة ٨-٠، ثم فارساك أنطاليا بنتيجة ٧-٠

قائمة بيراميدز بمعسكر تركيا

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - سيف جعفر - يوسف أسامة نبيه - محمود صابر - إبراهيم عادل - مهند لاشين - مصطفي فتحي.

خط الهجوم: دودو الجباس - فيستون ماييلي - فخري لاكاي