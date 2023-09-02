السبت 02 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت بأسواق البحيرة

20 جنيها كيلو الطماطم
20 جنيها كيلو الطماطم

شهدت اسواق الخضروات والفاكهة بمدن وقري محافظة البحيرة ، في الساعات الأولي من نهار اليوم السبت ، إستمرار إرتفاع أسعار الطماطم والتي تراوحت مابين 15 إلي 20 جنيها للكيلو  ، وكذلك إستمرار إرتفاع أسعار البصل والتي تراوحت  بين 20 إلي 25جنيها  للكيلو.

 وتراوحت أسعار الباذنجان من 5إلي 7جنيهات للكيلو ، بينما تراوحت أسعار الفلفل الأخضر مابين 16إلي 20 جنيها للكيلو ، والخيار مابين 10 إلي 12 جنيها للكيلو ، كما تراوحت أسعار البامية مابين32 إلي 36جنيها للكيلو ، وكذلك الملوخية مابين 6إلي 10جنيهات للكيلو ، وتراوحت أسعار الكوسة مابين 10إلي 15جنيها للكيلو ، وتتراوح أسعار البطاطس مابين 12إلي 15 جنيها للكيلو ،وتتراوح أسعار الليمون مابين 8 إلي 10جنيهات للكيلو .

وفي أسواق الفاكهة تراوحت أسعار العنب مابين 30إلي 35جنيها للكيلو، بينما تراوحت أسعار التين مابين 25إلي 35جنيها للكيلو ,وأسعار المانجو مابين 25إلي 40جنيها ، وتراوحت أسعار التفاح الأحمر مابين 30إلي 40جنيها للكيلو ،وتتراوح أسعار الموز مابين 16إلي 20جنيها للكيلو،وتتراوح أسعار البرقوق مابين 20إلي 30جنيها للكيلو . 