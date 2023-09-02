أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت بأسواق البحيرة

شهدت اسواق الخضروات والفاكهة بمدن وقري محافظة البحيرة ، في الساعات الأولي من نهار اليوم السبت ، إستمرار إرتفاع أسعار الطماطم والتي تراوحت مابين 15 إلي 20 جنيها للكيلو ، وكذلك إستمرار إرتفاع أسعار البصل والتي تراوحت بين 20 إلي 25جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار الباذنجان من 5إلي 7جنيهات للكيلو ، بينما تراوحت أسعار الفلفل الأخضر مابين 16إلي 20 جنيها للكيلو ، والخيار مابين 10 إلي 12 جنيها للكيلو ، كما تراوحت أسعار البامية مابين32 إلي 36جنيها للكيلو ، وكذلك الملوخية مابين 6إلي 10جنيهات للكيلو ، وتراوحت أسعار الكوسة مابين 10إلي 15جنيها للكيلو ، وتتراوح أسعار البطاطس مابين 12إلي 15 جنيها للكيلو ،وتتراوح أسعار الليمون مابين 8 إلي 10جنيهات للكيلو .

وفي أسواق الفاكهة تراوحت أسعار العنب مابين 30إلي 35جنيها للكيلو، بينما تراوحت أسعار التين مابين 25إلي 35جنيها للكيلو ,وأسعار المانجو مابين 25إلي 40جنيها ، وتراوحت أسعار التفاح الأحمر مابين 30إلي 40جنيها للكيلو ،وتتراوح أسعار الموز مابين 16إلي 20جنيها للكيلو،وتتراوح أسعار البرقوق مابين 20إلي 30جنيها للكيلو .