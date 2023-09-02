سلة مصر تواجه نيوزيلندا من اجل اقتناص بطاقة التأهل لباريس ٢٠٢٤

في واحدة من أهم مباريات كرة السلة المصرية في السنوات الخمس وثلاثين الأخيرة يخوض منتخب مصر الاول لكرة السلة مواجهة مصيرية امام نظيره منتخب نيوزيلندا ضمن مباريات المرحلة الترتيبية لبطولة العالم لكرة السلة والتي تستضيفها الفلبين واندونيسيا واليابان بتنظيم مشترك.

تكتسب المباراة أهمية قصوى للمنتخب المصري و جماهير مصر التي تتطلع للفوز بهذه المباراة وفارق نقاط يكفل تأهل منتخب مصر لكرة السلة لدورة الالعاب الأوليمبية بباريس ٢٠٢٤ ولأول مرة منذ مشاركة منتخب مصر في الالعاب الاوليمبية بسول ١٩٨٨ عندما شارك بصفته وصيف لكأس الأمم الافريقية ١٩٨٧ بتونس خلف منتخب افريقيا الوسطى وفي ظل تواجد مجموعة ذهبية من لاعبي مصر بقيادة الدكتور عادل صبري مديرا فنيا ولاعبين تاريخيين مثل عمرو ابو الخير و عماد محمود و محمد عبد المطلب وعصام عبد الحميد و علاء عبدون و اشرف الكردي و الآن عطا الله واشرف صدقي وغيرهم من نجوم السلة الكبار الذين حفروا اسمائهم في تاريخ كرة السلة المصرية .

و يدخل منتخب مصر مواجهته امام منتخب نيوزيلندا متفائلا بعد الفوز في مباراتين متتاليتين على المكسيك ثم الاردن وهو ما أحيا امال الفراعنة في حجز تذكرة الالعاب الاوليمبية خاصة في ظل الحالة الجيدة لأغلب لاعبي منتخب مصر خاصة عاصم مرعي وايهاب امين و عمرو الجندى وعمر زهران و باتريك جاردنر وانس أسامة وعمر هشام فيما يظل منتخب نيوزيلندا لغزا كبيرا فهو الفريق الذي كان ان يتأهل الى الدور الثاني الا انه فقد بطاقة التأهل بعد مباراة كبيرة امام منتخب اليونان وهزيمة في الدقائق الأخيرة للمباراة وفوز على منتخب الاردن ليدخل المباريات الترتيبية الا انه كان مفاجأة مباريات الخميس السلبية بسقوطه الكبير امام منتخب المكسيك في نتيجة غير متوقعة .

منتخب مصر وتركيزه على الانتصار على نيوزيلندا ستكون هناك عين اخرى على المواجهة الافريقية - الافريقية بين جنوب السودان و أنجولا والتي يدخلها الفريقين بطموح المنافسة حتى الرمق الاخير لحجز بطاقة التأهل حيث يأمل منتخب جنوب السودان في الفوز بفارق كبير من النقاط يؤهله للتغلب على مناهب مصر حال فوز الفراعنة على نيوزيلندا او انتظار تعثر المنتخب المصري امام منتخب أنجولا فليس أمامه سوى الفوز بفارق ١١ نقطة على الأقل على منتخب جنوب السودان لتخطى منتخب جنوب السودان مبدئيا و انتظار خسارة لمنتخب مصر امام نيوزيلندا .

روي رانا المدير الفني لمنتخب مصر أكد ان المباراة امام نيوزيلندا هي مباراة مصيرية و سيخوضها لاعبو منتخب مصر والجهاز الفني بكل ما يملكون من قدرات فنية و بدنية لتحقيق الفوز الذي يؤهل المنتخب المصري للدورة الاوليمبية في باريس ٢٠٢٤ .