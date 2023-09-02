سجل المواجهات المباشرة بين ريال سوسيداد وغرناطة في الدوري الأسباني

في تمام الثالثة والنصف بتوقيت القاهرة يستضيف ملعب سان سيبستيان مباراة الجولة الرابعة بين ريال سوسيداد صاحب الملعب والجمهور ونادي غرناطة ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الأسباني.

يدخل ريال سوسيداد المباراة وهدفي الاول هو الحفاظ على رصيده خال من الهزائم بعد ان تعادل في مبارياته الثلاث الاولى وكان آخرها امام فريق لاس بالماس على ملعبه بالتعادل السلبي ومن قبلها تعادل مرتين بنفس النتيجة بهدف لكل فريق امام جيرونا و امام سيلتا فيجو .

ريال سوسيداد الذي يسعى ليكون هذا الموسم على أقل تقدير امتداد للموسم الماضي الذي انهاه الفريق الباسكي في المركز الرابع وخطف بطاقة التأهل للمشاركة في دوري أبطال أوربا سيكون أمامه تحقيق الفوز الاول على غرناطة في مباراة ليست بالسهلة .

اما فريق غرناطة فيملك هو الاخر ثلاث نقاط من فوز على ريال مايوركا بثلاثة أهداف لهدفين بعد خسارتين متتاليتين امام كل من اتلتيكو مدريد ورايو فاليكانو على الترتيب .

التقى ريال سوسيداد مع غرناطة اجمالا في ٢٠ مباراة حقق فبها ريال سوسيداد الفوز في ١١ مباراة وتعادلا في ٤ مباريات وفاز غرناطة في خمس مباريات وسجل ريال سوسيداد ٣٥ هدفا بينما سجل غرناطة ٢٣ هدف .

اما سجل لقاءات الفريقين على ملعب سان سيباستيان فيكشف عن مواجهة الفريقين في عشر مباريات فاز ريال سوسيداد في ٥ منها وتعادلا في مباراتين وفاز غرناطة في ثلاث مباريات وسجل ريال سوسيداد ١٩ هدف بينما سجل غرناطة ١١ هدف .

وفيما يلي نستعرض نتائج المباريات العشر الأخيرة في المواجهات المباشرة بين ريال سوسيداد وغرناطة :

٢٢ سبتمبر ٢٠١٥ غرناطة- ريال سوسيداد: ٠ / ٣

١٤ فبراير ٢٠١٦ ريال سوسيداد - غرناطة : ٣ / ٠

١٧ ديسمبر ٢٠١٦ غرناطة - ريال سوسيداد: ٠ / ٢

٢٩ أبريل ٢٠١٧ ريال سوسيداد - غرناطة : ٢ / ١

٣ نوفمبر ٢٠١٩ غرناطة- ريال سوسيداد : ١ / ٢

١٠ يوليو ٢٠٢٠ ريال سوسيداد - غرناطة: ٢ / ٣

٨ نوفمبر ٢٠٢٠ ريال سوسيداد - غرناطة : ٢ / ٠

١٤ مارس ٢٠٢١ غرناطة - ريال سوسيداد : ١ / ٠

٢٣ سبتمبر ٢٠٢١ غرناطة - ريال سوسيداد : ٢ / ٣

١٣ فبراير ٢٠٢٢ ريال سوسيداد - غرناطة: ٢ / ٠