أمير كرارة مشيدا بـ ماجد المصري: عمنا كلنا (شاهد)

أبدى الفنان أمير كرارة إعجابه بزميله الفنان ماجد المصري ، قائلا:" أخويا الكبير وعمنا والله العظيم".

متأكد من نجاح فيلم 5 جولات

وأضاف أمير كرارة خلال حواره مع برنامج "سبوت لايت"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم شيرين سليمان، متأكد أن فيلم 5 جولات لـ ماجد المصري سيكون قوي وجيد للغاية، متابعا: "أولادى لما شافوا اعلان فيلم ماجد المصرى طلبوا انهم يحضروه".

ومن جانبه ، تحدث الفنان ماجد المصري عن دور الفنانين الكبار ذلك خلال العرض الخاص فى فيلمه 5 جولات.

وأكد ماجد المصري ضرورة أن يقف الفنانين الكبار بجانب الممثلين الصغار، معقبا:" لازم نسلم بعض".

فيلم "5 جولات" FIVE ROUNDS للنجم ماجد المصري وبطولة آدم شرقاوي، نور النبوي، وعايدة الأيوبي، داليا شوقي، مصطفى درويش، مطرب الراب أرسينك، لطيفة فهمي، سالي رشاد.