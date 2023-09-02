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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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أمير كرارة مشيدا بـ ماجد المصري: عمنا كلنا (شاهد)

أمير كرارة و ماجد
أمير كرارة و ماجد المصري

أبدى الفنان أمير كرارة إعجابه بزميله الفنان ماجد المصري ، قائلا:" أخويا الكبير وعمنا والله العظيم".

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 متأكد من نجاح  فيلم 5 جولات

وأضاف أمير كرارة خلال حواره  مع برنامج "سبوت لايت"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم شيرين سليمان، متأكد أن فيلم 5 جولات لـ ماجد المصري سيكون قوي وجيد للغاية، متابعا: "أولادى لما شافوا اعلان فيلم ماجد المصرى طلبوا انهم يحضروه".

ومن جانبه ، تحدث الفنان ماجد المصري عن دور الفنانين الكبار ذلك خلال العرض الخاص فى فيلمه 5 جولات.

وأكد ماجد المصري ضرورة أن يقف الفنانين الكبار بجانب الممثلين الصغار، معقبا:" لازم نسلم بعض".

 

فيلم "5 جولات" FIVE ROUNDS للنجم ماجد المصري وبطولة آدم شرقاوي، نور النبوي، وعايدة الأيوبي، داليا شوقي، مصطفى درويش، مطرب الراب أرسينك، لطيفة فهمي، سالي رشاد.

 

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