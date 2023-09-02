حالة دمج تثير اعجاب لجنة تحكيم 1000 مبدع بالوادي الجديد

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى، تم تنظيم برنامج 1000 مبدع في محافظات الوجه القبلى بهدف اكتشاف المواهب الصاعدة في صعيد مصر، وقد لاقى البرنامج رواجًا كبيرًا وإشادة واسعة من الجمهور.

وفي إطار هذا البرنامج، قام الكاتب محمد نبيل، رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، بالكشف عن موهبة فريدة واستثنائية أثارت إعجاب الحضور في محافظة الوادي الجديد وخاصة ذوي الهمم. وقد تفاجأ الحضور بالموهبة الفذة للطفل الذي يتمتع بمهارات غناء استثنائية

وبدا الكاتب محمد نبيل ممتنًا للفرصة التي أتيحت له لاكتشاف هذا الموهبة الفريدة، معربًا عن أمله في أن يتم دعم هذه الموهبة وتنميتها بشكل كامل، حيث يمكن لهذا الطفل الموهوب أن يصبح مصدر إلهام لجميع الأشخاص ذوي الهمم الآخرين الذين يحلمون بالتفوق وتحقيق طموحاتهم في عالم الفن.

وعبر الحاضرون، وخاصة ذوي الهمم، عن إعجابهم وامتنانهم للتكريم المميز الذي حظي به هذا الموهوب الفريد، مشيرين إلى أن مثل هذه البرامج تعزز الفرص والقدرات لدى فئات المجتمع المختلفة وتعكس التزام الحكومة في دعم وتنمية المواهب الشابة.

تأتي هذه الفعاليات ضمن جهود الوزارة والهيئة العامة لقصور الثقافة لتعزيز الثقافة والفنون في جميع أنحاء البلاد وتشجيع المواهب الصاعدة على التفوق والابتكار في مجالات متعددة، وتوفير الفرص المناسبة لتطوير قدراتهم وتحقيق أحلامهم. ومن المتوقع أن يستمر برنامج 1000 مبدع في استكشاف المواهب المختلفة في صعيد مصر وتكريمها في المستقبل القريب.