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السبت 02 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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تفاصيل نظام الساعات المعتمدة لطلاب الهندسة بعد تقليص سنوات الدراسة (فيديو)

كلية الهندسة
كلية الهندسة

قال الدكتور محمد شعيرة، رئيس قطاع الدراسات الهندسية بالمجلس الاعلي للجامعات، إن نظام الساعات المعتمدة يمثل تطويرا جديدا لطلبة الهندسة.

نبحث عن تطوير المهارات وليس عدد السنين للطلاب

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" والمذاع عبر قناة المحور،:" نظام الساعات المعتمدة لطلاب كلية الهندسة قرار المجلس الأعلي للجامعات، مضيفا: :" نظام الساعات المعتمدة يمثل  سيكون مفيدا  لطلبة كلية الهندسة، ونبحث عن تطوير المهارات وليس عدد السنين للطلاب".

وتابع رئيس قطاع الدراسات الهندسية، :" نظام الساعات المعتمدة يتم تطبيقه بشروط محددة ولا يسري في كافة الجامعات وهذا النظام خطوة ايجابية تضيف لطلابنا".