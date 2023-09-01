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الجمعة 01 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

حقيقة تخفيض سنوات الدراسة في كليات التربية

تدريب كليات التربية
تدريب كليات التربية

كشف الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، حقيقة ما تداول حول تغيير لائحة كليات التربية بالجامعات لتصبح ثلاث سنوات فقط. 

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وأكد أمين المجلس الأعلى للجامعات، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد الإلكترونية"، أن تخفيض عدد سنوات الدراسة في كليات التربية غير صحيح، لأن ذلك يحتاج إلى تغيير تشريعي. 

وأوضح أمين المجلس الأعلى للجامعات أن كليات التربية تظل تعمل بنظام الأربع سنوات، لكن السنة الأخيرة يتم التركيز على العملي بجانب الدراسة الاكاديمية المستمرة من خلال المشروعات والاتصال والتدريس بالمدارس. 

وكانت عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت خبرا يفيد بتقليص عدد سنوات الدراسة في كليات التربية إلى ثلاث سنوات فقط، على أن تكون السنة الرابعة امتياز للتدريب في المدارس. 

تعديل لائحة كليات التربية 

وكان المجلس الأعلى للجامعات قد صدّق على اللائحة الموحدة لكليات التربية التى أعدها قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات. 

وصدر القرار الوزارى الخاص بتطبيقها على جميع كليات التربية بدءًا من هذا العام الدراسي 2023-2024.

وتستهدف اللائحة الجديدة في كليات التربية أن اللائحة الجديدة الهدف منها إعادة هيكلة برامج كليات التربية.

وكان قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات فى العام (٢٠٢٣م) قد شرع فى تطوير برامج إعداد المعلم بكليات التربية سواء كان الإعداد تكامليًا للحصول على ليسانس الآداب والتربية، أو للحصول على بكالوريوس العلوم والتربية، أو كان الإعداد تتابعيًا للحصول على الدبلوم العامة فى التربية: لإعداد معلمين متعددى التخصصات أو معلمين لمجال معين إلى جانب تطوير إعداد معلمى المواد وتطوير أدوارهم التربوية ذات العلاقة بالقيم واحترام الآخر، ورعاية المتعلمين. 

ويمثل برنامج الدبلوم العامة فى التربية النظام التتابعى فى إعداد المعلم، حيث يقوم هذا النظام- بالدرجة الأولى- على إعداد الطالب أكاديميًا فى كليتى الآداب أو العلوم، أو غيرهما من الكليات الجامعية) لمدة أربع سنوات، وبعد حصوله على ليسانس الآداب) من كليات الآداب أو ما يعادلها)، أو بكالوريوس العلوم (من كليات العلوم، أو ما يعادلها) يلتحق بكلية التربية: للحصول على الدبلومة العامة فى التربية، ليتم إعداده التربوى لمدة عام دراسى كامل أو أكثر، يدرس فيه الطالب دراسة نظرية وتطبيقية تؤهله للعمل.

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