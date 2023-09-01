هل ترتفع معدلات الإصابة بكورونا مع انخفاض درجات الحرارة؟ الصحة تجيب (فيديو)

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الثلاث سنوات الماضية أثبتت أن فيروس كورونا غير مرتبط بدرجات الحرارة وهو مرتبط اكثر بسوء التهوية وسوء التغذية والازدحام ونقص المناعة المجتمعية بسبب قلة اللقاحات وغير مرتبط بدرجات الحرارة.

معدلات الإصابة بفيروس كورونا لا يتأثر يدرجات الحرارة

وأضاف عبد الغفار ‏خلال حوارة مع الإعلامية "رانيا هاشم"، في برنامج "بصراحة"، المذاع عبر شاشة "الحياة"، لو لاحظنا فترات ارتفاع في معدلات الإصابة بفيروس كورونا في الثلاث سنوات الماضية سنجد فيها فترات في شهر مارس وفترات أخرى في شهر أكتوبر ونوفمبر، وفكرة الارتباط بين كورونا ودرجات الحرارة لم تثبت ووارد أن يكون موجود في الصيف أو الشتاءعلى حد سواء.

وأشار إلى أن الفيروس الجديد "إيريس" الذي يظهر على الساحة مؤخرا، أحد المتحورات ‏من فيروس أوميكرون، ‏مؤكدا أن الفيروسات كائنات حية تسعى دائما للاستمرار.

‏وتابع : "الفيروسات تبدأ في التطوير من شكلها الجيني لكي تهرب من الجهاز المناعي وتستطيع أن تحتل الخلايا، ‏والفيروسات منذ أن خلقها الله وهي تتحول للوصول إلى هذا الهدف، ‏وهو صراع بين مناعة الإنسان و الفيروسات، ‏وهناك آلاف المتحورات التي تحدث كل يوم ولكن لا تنجح كلها في خداع الجهاز المناعي.