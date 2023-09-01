الفيحاء والرائد.. تعادل سلبي يحسم مواجهة الجولة الخامسة في الدوري السعودي

حسم التعادل السلبي بدون أهداف، مباراة فريقي الفيحاء ونظيره الرائد، فى المواجهة التى جمعت الفريقين فى اطار الجولة الخامسة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

شهدت المباراة إهدار فريق الفيحاء لركلة جزاء فى الدقيقة 18 من عمر اللقاء عن طريق اللاعب فاشون ساكالا ليهدر هدف التقدم.

وأشهر حكم الساحة بمباراة الفيحاء والرائد أربع كروت صفراء، بواقع إنذار للفهود و3 إنذارات للأخير.

بتلك النتيجة يحتل الفيحاء المركز 8 برصيد 6 نقاط ، بينما يقع الرائد فى المركز 12 برصيد 4 نقاط فى ترتيب جدول مسابقة الدوري السعودي.

ولعب الفيحاء بتشكيل ضم كلا من :

كما لعب الرائد بتشكيل ضم كلا من: