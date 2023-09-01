مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد يلا شوت بث مباشر في الدوري السعودي اليوم

مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد يلا شوت بث مباشر في الدوري السعودي اليوم، يفتح استاد الأمير عبد الله الفيصل أبوابه لاستضافة نسخة جديدة من كلاسيكو الكرة السعودية بين الهلال والاتحاد، تجمع بينهما في الجولة الخامسة من دوري روشن 2024.

«قمة أوروبية على أرض السعودية»، وهو عنوان يلخص حال المواجهة المرتقبة التى تجمع بين الهلال والاتحاد السعوديين على ملعب الأمير عبدالله الفيصل فى الجولة الخامسة للدورى السعودي، حيث يضم كل فريق منهما مجموعة كبيرة من لاعبي العالم الكبار المنتقلين لدورى روشن من دوريات أوروبية وعالمية مختلفة ليصنعوا الحدث داخل الدوري العربي في نسخته الجديدة.

يدخل العميد المباراة بالعلامة الكاملة "12 نقطة من 4 مباريات"، وهو قابض على الصدارة بفارق الأهداف عن الأهلي السعودي الوصيف.

الزعيم ليس ببعيد عن دائرة المنافسة، فمنذ بداية الموسم لم يخسر إلا نقطتين فقط، ليحتل المركز الثالث برصيد 10 نقاط، وقد يضعه الفوز في الصدارة في حال تعثر الراقي.

وغادر بنزيمة مباراة الاتحاد أمام الوحدة قبل نهاية الشوط الأول بسبب إصابة عضلية في المباراة التي حسمها فريقه بنتيجة 3-0.

وأنهت كتيبة العميد بقيادة المدير الفني نونو سانتو استعداداتها للمعركة الشرسة بتركيز تام وبمعنويات مرتفعة، حيث يرغب بنزيما ورفاقه تحقيق الفوز لخطف النقاط الكاملة للثأر من الخصم ومواصلة الحفاظ على الصدارة للدفاع عن لقبه للموسم الثاني تواليًا.

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وعلى الجانب الأخر، يظهر الهلال في الفترة الأخيرة بصورة مميزة، فهو يحتل المركز الثالث على جدول الترتيب برصيد 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل وحيد.

مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد يلا شوت بث مباشر في الدوري السعودي اليوم

موعد مباراة الاتحاد ضد الهلال القادمة

من المقرر إقامة مباراة الهلال والاتحاد يوم الجمعة القادمة، وذلك على ملعب الأمير عبد الله الفيصل معقل نادي الاتحاد السعودي، تمام الساعة التسعة بتوقيت مكة المكرمة. تابع معنا الجدول التالي للتعرف على موعد مباراة الهلال القادمة امام الاتحاد:

المنطقة الزمنية التوقيت الرياض – القاهرة الدوحة – الكويت بلاد الشام بغداد – الخرطوم 09:00 PM الإمارات العربية المتحدة سلطنة عمان العاشرة ليلاً ليبيا الثامنة مساءً المغرب الجزائر تونس السابعة مساء جرينتش 06:00 PM

موقف الاتحاد في الدوري السعودي

الاتحاد صاحب صدارة دوري روشن برصيد 12 نقطة من 4 مواجهات خاضها حتى الآن، حقق خلالها العلامة الكاملة بداية من الانتصار الساحق على الرائد بثلاثة أهداف دون رد بتوقيع عبد الرزاق حمد الله وإيجور كورونادو «هدفين».

في اللقاء الثاني حسم نادي الاتحاد مباراته أمام الطائي بثنائية حمد الله وصالح العمري. قبل أن يعود ويقسو على الرياض في ملعب الملز برباعية بيضاء تناوب عليها المهاجم المغربي "هدفين" وكل من كريم بنزيما وصالح العمري.

تواصلت متعة الاتحاد تحت قيادة البرتغالي نونو سانتو، ليحرز فوزه الرابع تواليا على الوحدة في الجولة الماضية بثلاثة أهداف دون رد، وقع عليها كل من رومارينو وجوتا وإيجور كورنادو، وغاب عن التهديف في تلك المواجهة المغربي حمد الله.