كورال أطفال المنيا تتألق فى إحتفالية نادى القضاة

شارك فرع ثقافة المنيا برئاسة الدكتورة رانيا عليوة ، فى الإحتفالية التى نظمها نادى القضاة بالمنيا ، حيث قدمت فرقة كورال اطفال قصر ثقافة المنيا ، عرض فنى و كوكتيل من الأغانى منها، على صوتك.

جماعى انا كتكوتة ايتن سيد، ويا صلاة الزين فاطمة الزهراء، حلوين من يومنا لمصطفى محمد ، لكل عاشق وطن عمار ياسر، شعر بعنوان تحيا مصر... مى شريف، وبحبك يا بلدى محمد أيمن، اطفال زى الجن يارا للطفلة حمدى لأيتن، وحمادة عزو عبد الرحمن و مريت ، ابو الريش للطفل عمار ياسر، على رمش عيونها للطفلة أريج أحمد ، هنقول كلام فرديات ، والفرقة من تدريب المايسترو عصام الشاذلى ، بجانب عرض فني لفقرة التنورة .

حيث لاقت العروض الموسيقية والفنية والغنائية ، لفرقة كورال أطفال قصر ثقافة المنيا إستحسان وإعجاب الحضور والمشاركين ، وذلك ضمن خطة أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في تقديم العديد من الأنشطة الثقافية والفنية ، بفرع ثقافة المنيا، برئاسة دكتورة رانيا عليوة، وبإشراف اقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل