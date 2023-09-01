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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

كورال أطفال المنيا تتألق فى إحتفالية نادى القضاة

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

شارك  فرع  ثقافة المنيا برئاسة الدكتورة رانيا عليوة ، فى الإحتفالية التى نظمها نادى القضاة  بالمنيا ، حيث قدمت فرقة كورال اطفال قصر ثقافة المنيا ، عرض فنى و كوكتيل من الأغانى منها،  على صوتك.

 

جماعى انا كتكوتة  ايتن سيد، ويا صلاة الزين فاطمة الزهراء، حلوين من يومنا لمصطفى محمد ، لكل عاشق وطن عمار ياسر، شعر بعنوان تحيا مصر... مى شريف، وبحبك يا بلدى محمد أيمن، اطفال زى الجن يارا  للطفلة حمدى لأيتن، وحمادة عزو عبد الرحمن و مريت ، ابو الريش  للطفل عمار ياسر، على رمش عيونها للطفلة أريج أحمد ، هنقول كلام فرديات ، والفرقة من تدريب المايسترو عصام الشاذلى ، بجانب عرض فني لفقرة التنورة .

 

حيث لاقت العروض الموسيقية والفنية والغنائية ، لفرقة كورال أطفال قصر ثقافة المنيا إستحسان وإعجاب الحضور والمشاركين ، وذلك ضمن خطة أنشطة  الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في تقديم العديد من الأنشطة الثقافية والفنية ، بفرع ثقافة المنيا، برئاسة دكتورة  رانيا عليوة، وبإشراف اقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل