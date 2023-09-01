قائمة بـ أسعار حديد التسليح لـ شهر سبتمبر بعد تراجعها في أغسطس

أسعار الحديد.. شهدت أسعار الحديد خلال تعاملات شهر أغسطس الماضي تباينا وتراجعات خلال الشهر، حيث تراجع المعدن الاسود بشركة بشاي للصلب بنحو 4000 جنيه، مسجلًا 34 ألف جنيه للطن، وأرتفع 2300 جنيه لدى الجيوشي للصلب.

ووفقًا لبيانات الاتحاد العربي للصلب، تراجع سعر حديد التسليح بشركة بشاي بنحو 4000 جنيه خلال شهر أغسطس، مسجلا 34 ألف جنيه، وانخفضت القيمة السعرية لـ حديد تسليح العشري بنحو 1000 جنيه ليسجل 33 ألف جنيه، كما انخفض حديد الجارجي 3.500 جنيه ليسجل 33.500 جنيه.

وقفز سعر طن حديد شركة مصر ستيل بنحو 1500 جنيه، لنحو 33 ألف جنيه، وأرتفعت القيمة السعرية لـ حديد تسليح الكومي بنحو 1800 جنيه لنحو 33 ألف جنيه، وزاد حديد العلا 2300 جنيه لمستويات 32.700 جنيه، وارتفع طن حديد الجيوشي للصلب 2300 جنيه مسجلًا 33 ألف جنيه.

قائمة بأسعار حديد التسليح لـ شهر سبتمبر

حديد التسليح

حديد عز 32.135

السويس للصلب 32.050

حديد بشاي 34.000

حديد المراكبي 32.400

حديد المصريين 32.050

حديد العشري 33.000

حديد الجارحي 33.500

مصر ستيل 33.000

حديد الكومي 33.000

حديد العلا 32.700

الجيوشي للصلب 33.000

سعر الحديد العالمي بالدولار

أسعار الحديد الخردة

ووفقًا لـ أسعار الحديد المعلنة في أسواق الصلب العالمية بلغت اسعار الخردة 374 دولار للطن بنهاية أغسطس، وذلك اقل بقيمة 1 دولار مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي وأسعار خام الحديد 116 دولار للطن بزيادة 7 دولار مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي.

وعلى أقرب تقدير تراوحت أسعار مربعات الصلب – البيلت – ما بين 460 – 500 دولار للطن إلى 455 – 490 دولار للطن في الاسبوع الماضي واسعار حديد التسليح ما بين 565 – 590 دولار للطن إلى 560 – 585 دولار للطن في الأسبوع الماضي.