بث مباشر مباراة الاتحاد والهلال: يلا شوت ماتش الهلال الآن Yalla Shoot مشاهدة مباريات اليوم الاتحاد اليوم

بث مباشر مباراة الاتحاد والهلال: يلا شوت ماتش الهلال الآن Yalla Shoot مشاهدة مباريات اليوم الاتحاد اليوم، يخوض الهلال واتحاد جدة كلاسيكو مرتقب مساء الجمعة ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

ويستضيف ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة كلاسيكو الاتحاد والهلال في تمام الساعة التاسعة مساء الجمعة، وبات النجم الفرنسي بنزيما جاهزا لخوض مباراة فريقه الاتحاد أمام الهلال بعدما تعافى من الإصابة التي لحقت به ضد الوحدة.

ويدخل فريق الاتحاد المباراة وهو يحتل صدارة جدول الترتيب برصيد 12 نقطة من الفوز في جميع مبارياته الأربعة السابقة. يتميز الفريق بأداء قوي حيث سجل 12 هدفًا دون أن يتلقى أي هدف في مرماه، مما يعكس قوته الهجومية واستقراره الدفاعي.

من جهة أخرى، يأتي فريق الهلال في المركز الثالث برصيد 10 نقاط، خلف أهلي جدة، حيث فقد نقطتين بالتعادل في المباراة السابقة أمام الفيحاء بنتيجة 1-1. يتميز الهلال بخط هجوم قوي وصل إلى عشرة أهداف في المسابقة، ولكنه تلقى هدفين في مرماه، ما يعني أنه بحاجة لتحسين أداء الدفاع قبل مواجهة الاتحاد.

وبدأ نادي الهلال مشواره في بطولة دوري روشن السعودي بانتصار عريض على أبها بثلاثة أهداف لهدف جاءت جميعها بتوقيع النجم البرازيلي مالكوم، قبل أن يتعادل مع الفيحاء بهدف لمثله، ووقَّع على هدف الزعيم عبد الله الحمدان.

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في ثالث الجولات، كشر نادي الهلال عن أنيابه وسجل رباعية في شباك الرائد خارج أرضه، بعد أن وقَّع الوافد الجديد ألكسندر ميتروفيتش على أول أهدافه مع الزعيم، وتكفل سالم الدوسري بإضافة الهدفين الثاني والثالث، قبل أن يوقع الحمدان على ختام مهرجان الأهداف. ثم تفوق الزعيم من جديد في المرحلة السابقة على الاتفاق بثنائية مالكوم والدوسري.

يلا شوت ماتش الهلال الآن Yalla Shoot مشاهدة مباريات اليوم الاتحاد اليوم

متى مباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي 2024؟

موعد مباراة الهلال والاتحاد في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي مساء الجمعة 1 سبتمبر 2023، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي 2024؟

تُذاع مباريات الدوري السعودي 2023 على قنوات SSC ويمكنك المشاهدة مجانًا بتقنية “SD”، لكن عليك الاشتراك للمشاهدة بتقنية “HD”، وستكون القناة الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد هي الأولى SSC 1.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي 2024؟

هناك وسيلة واحدة لمشاهدة البث المباشر لمباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024، وهي تطبيق شاهد، ويمكنك متابعة المباراة مجانًا بتقنية SD، لكن إذا أردت متابعة المباراة بالتقنية فائقة الجودة، عليك الاشتراك في خدمة شاهد VIP.