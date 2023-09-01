منتجات تحتوي على ألياف نباتية تقلل الكوليسترول بشكل فعال

يمكن أن تساهم العديد من العوامل المختلفة في ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، بما في ذلك عوامل نمط الحياة مثل التدخين والنظام الغذائي غير الصحي وعدم ممارسة الرياضة، بالإضافة إلى وجود حالة كامنة، مثل ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري.

أدرجت اختصاصية التغذية مارغريتا كوروليفا المنتجات التي لديها القدرة على خفض مستويات الكوليسترول المرتفعة.

قالت الدكتورة كوروليفا في إحدى المقابلات إن الأطعمة التي تحتوي على الألياف النباتية (أي التي تحتوي على الألياف) فعالة بشكل خاص في خفض نسبة الكوليسترول، أفضل مصادرها هي هدايا الطبيعة، مثل الخضار والعديد من الفواكه والتوت والخضر. على عكس العناصر الغذائية الأخرى، لا يتم امتصاص الألياف النباتية عن طريق الجهاز الهضمي، ولكنها تمر عبره، وتمتص المواد الضارة وغير المرغوب فيها، بما في ذلك الكوليسترول الزائد، ثم تخرج كل هذه الكتلة من الجسم بشكل طبيعي.

وأضافت :" نحن بحاجة إلى الألياف لخفض نسبة الكوليسترول، لذلك نحن بحاجة إلى تناول أكبر عدد ممكن من الخضار والفواكه الطازجة والموسمية. حتى الحبوب تحتوي على ألياف نباتية".

وبفضل الألياف يتم الحفاظ على الشعور بالشبع لفترة طويلة، مما يساعد على عدم الإفراط في تناول الطعام وعدم إساءة استخدام الأطعمة التي “تساعد” على زيادة مستوى الكوليسترول في الدم.

وأحماض أوميجا 3 الدهنية المتعددة غير المشبعة، التي تعمل على تحسين الأوعية الدموية، مفيدة في مكافحة ارتفاع نسبة الكوليسترول لذلك، يجب أن يتضمن نظامك الغذائي المنتجات التي تحتوي عليها على سبيل المثال، زيت بذور الكتان أو الأسماك البحرية الدهنية، بما في ذلك الرنجة أو الماكريل أو السردين المتوفرة بسهولة.

وقال الخبير: "بفضل استهلاك الأسماك من البحار الشمالية، يتم تنظيم مستوى الكوليسترول في الدم وخفضه".