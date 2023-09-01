حملة لصيانة بوابات الترع والمصارف بمنفلوط والقوصية فى أسيوط

قامت فرق تفتيش ري بحري أسيوط بالقيام بزيارة لمعاينة البوابات التي تحتاج إلى صيانة في هندسة ري منفلوط وهندسة ري القوصية، وذلك في إطار توجيهات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، والتعليمات الصادرة من المهندس عمر سيف النصر، رئيس الإدارة المركزية للري بأسيوط.

وتهدف هذه الزيارة إلى تقييم وتحليل حالة البوابات المستهدفة وتحديد العمليات اللازمة لإعادتها إلى حالتها الأمثل. وقد قامت الفرق الفنية بفحص دقيق وشامل للبوابات واستخدمت أحدث الأجهزة والتقنيات لتحليل العيوب والتلفيات.

وفي سياق آخر، أعربت فرق التفتيش عن انزعاجها من حالة بعض البوابات التي تحتاج إلى صيانة عاجلة وتحسين. وقد تم أخذ صور مفصلة لحالة البوابات المتضررة لتوثيق الأضرار وتبادل المعلومات مع الجهات المعنية.

ومن الجدير بالذكر أن الحفاظ على البوابات الري حرصًا من الجهات المعنية على ضمان استمرارية تدفق المياه بشكل منتظم وفعال للأراضي الزراعية في المنطقة. ويعد الاهتمام بصيانة التجهيزات الري مسؤولية مشتركة بين الري والزراعة، حيث أن الري يعد العمود الفقري للزراعة والتنمية الزراعية.

وفي نهاية الزيارة، أكدت الفرق الفنية على أهمية العمل الجماعي لتوفير الصيانة اللازمة للبوابات وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان استمرارية تدفق المياه وتحسين كفاءة الري في مناطق اسيوط. وتعكس هذه الجهود التزام الحكومة المحلية بتنمية القطاع الزراعي وتعزيز الإنتاجية الزراعية في المنطقة.

حملة لصيانة بوابات الترع والمصارف بهندسة ري منفلوط وهندسة ري القوصية

حملة لصيانة بوابات الترع والمصارف بهندسة ري منفلوط وهندسة ري القوصية

حملة لصيانة بوابات الترع والمصارف بهندسة ري منفلوط وهندسة ري القوصية