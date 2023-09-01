غياب نجمي الاتحاد والهلال يصدم الجماهير قبل انطلاق الكلاسيكو

يلتقى فريق الاتحاد نظيره الهلال، مساء اليوم، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل فى إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

وتناولت بعض الصحفية السعودية أنباء عن إمكانية غياب النجم البرازيلي نيمار لاعب الهلال عن المباراة بعد قرار جورجي جيسوس بعدم التعجل في الدفع به، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة بعد إصابته في الجولة الماضية أمام الوحدة.

ويتصدر اتحاد جدة ترتيب جدول مسابقة الدوري السعودي برصيد 12 نقطة، فيما يقع الهلال بالمركز الثالث بالجدول برصيد 10 نقاط بعد مرور 4 اسابيع منذ انطلاق البطولة.

وتقابل الهلال واتحاد جدة ببطولة الدوري السعودي 104 ، فاز الزعيم فى 64 لقاء، بينما انتصرت النمور في 29 مواجهة، وتعادل الفريقين في 29 آخرين.

موعد مباراة الاتحاد والهلال والقناة الناقلة:

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الاتحاد والهلال في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم بتوقيت مصر والسعودية، ستذاع عبر قناة SSC1 HD الحاصلة على حقوق بث الدوري بصوت المعلق فهد العتيبي.

وتنطلق الجولة الخامسة من الدوري السعودي، اليوم بـ 4 مواجهات، حيث يلتقي الطائي نظيره أبها، الفيحاء مع الرائد، الرياض ضد الأخدود والاتحاد مع الهلال.