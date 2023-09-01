الرابط الرسمي للتقديم على وظائف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

وظائف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، اعتلت مؤشرات جوجل بالمملكة العربية السعودية لليوم الثاني على التوالي، بعد إعلانه عن طرح وظائف شاغرة للسعوديين، ممن لديهم الخبرات والدورات المناسبة في مجال الوظيفة المقدم عليها.

المجالات المطلوبة لوظائف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

ونشر مجمع طباعة المصحف الشريف عبر موقعه الإلكتروني التخصصات المطلوبة لشغل وظائفه وهي:

الهندسة، التقنية، الفنية، المراقبة والتحكم، العلاقات العامة والإعلام.

التسويق والبيع، الدراسات القرآنية، الدراسات الإسلامية، اللغة العربية.

وحدد المجمع موعد التقديم على التخصصات "الهندسة، التقنية، الفنية، المراقبة والتحكم، العلاقات العامة والإعلام"، بداية من يوم الأحد الموافق 18 صفر 1445هـ/ 3 سبتمبر 2023م.

فيما يبدأ التقديم على مجالات "التسويق والبيع، الدراسات القرآنية، الدراسات الإسلامية، اللغة العربية"، يوم الخميس الموافق 22 صفر 1445هـ/ 7 سبتمبر 2023م.

ووضع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ارشادات عامة للتقديم وهي:

يجب على المتقدم تسجيل رقم الجوال والبريد الإلكتروني بشكل صحيح عبر بوابة التوظيف الخاصة بالمجمع، إذْ سيتم من خلالها التواصل مع المتقدمين على الوظائف الشاغرة في حال ترشيحهم.

على الراغبين في التقدم على الوظائف المذكورة ممن تنطبق عليهم الشروط المذكورة في السطور التالية، تعبئة نموذج البيانات ورفع الوثائق المطلوبة عبر بوابة التوظيف الخاصة بالمجمع.

وظائف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف.. شروط التقديم

وحدد مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة عدد من الشروط التي لابد من توافرها في المتقدمين والتي جاءت على النحو التالي:

أن يكون المتقدم للوظائف المحددة في الإعلان سعودي الجنسية.

التفرغ التام للوظيفة.

أن يكون المرشح لائقًا صحيًّا.

أن يجتاز المتقدم جميع الاختبارات والمقابلة الشخصية.

الخبرات والدورات يجب أن تكون في نفس مجال الوظيفة المعلن عنها.

سيتم استبعاد الطلب غير المكتمل.

جميع المؤهلات العلمية من خارج المملكة يجب أن تكون من جهات معترف بها لدى وزارة التعليم ويكون قد تم إصدار قرار معادلة للمؤهل.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.

المستندات المطلوبة ترسل بصيغة ملفات (PDF) .

رابط التقديم على وظائف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة

و يتم التقديم على الوظائف وفق التواريخ المحددة حيث يتم تفعيل الرابط وقت التقديم وذلك من خلال الدخول على بوابة نفاذ الوطنية عبر الرابط التالي.. https://jobs.qurancomplex.gov.sa/