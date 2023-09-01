تعرف على سجل المواجهات المباشرة بين الميريا وسيلتا فيجو في الدوري الأسباني

سيكون فريقا الميريا وسيلتافيجو بحاجة شديدة لتحقيق الثلاث نقاط عندما يلتقيان في تمام الحادية عشر مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب لوس خوديوس ميديتيريانوس( باور هورس ستاديوم ) ضمن مواجهات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الأسباني .

فالفريق الزائر سيلتا فيجو خسر مباراته الأخيرة في الدوري على ملعبه امام ريال مدريد بهدف مقابل لاشىء لاستمرار بلا فوز للأسبوع الثالث على التوالي بعد خسارته ايضا على ملعبه في الجولة الاولى امام اوساسونا بهدفين مقابل لاشىء وتعادله مع ريال سوسيداد بهدف لكل فريق في الجولة الثانية وهو ما جعل الفريق يحتل المركز الخامس عشر برصيد نقطة وحيدة .

اما الفريق صاحب الملعب مساء الجمعة فريق الميريا فهو ليس بأفضل حال كن منافسه حيث سقط في الجولة الاولى على ملعبه امام رايو فاليكانو بهدفين دون مقابل ثم خسر مجددا امام ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم اقتنص أولى نقاطه في الجولة الثالثة امام قادش على ملعب الاخير بالتعادل ١ / ١ .

التقي الميريا مع سيلتا فيجو اجمالا عبر تاريخهما في البطولات الرسمية في ١٤ مباراة فاز الميريا في أربعة مباريات وفاز سيلتا فيجو في ٨ مباريات وتعادلا في مباراتين وسجل هجوم الميريا ١٨ هدف فيما سجل هجوم سيلتا فيجو ٢٥ هدف .

وفي المباريات التي جمعت الفريقين على ملعب الميريا كان الفوز في ثلاث مباريات لفريق الميريا ومثلها لفريق سيلتا فيجو و التعادل في مباراة وحيدة وسجل هجوم الميريا ١١ هدف وهو نفس العدد الذي سجله هجوم سيلتا فيجو .

وفيما يلي نستعرض نتائج المباريات العشر الأخيرة بين الميريا وسيلتا فيجو في البطولات الرسمية :

٣١ أكتوبر ٢٠١٢ الميريا - سيلتا فيجو : ٢ / ٠ كأس ملك أسبانيا

٢٩ نوفمبر ٢٠١٢ سيلتا فيجو - الميريا : ٣ / ٠ كأس ملك أسبانيا

٣٠ نوفمبر ٢٠١٣ سيلتا فيجو - الميريا : ٣ / ٠

٢٠ أبريل ٢٠١٤ الميريا - سيلتا فيجو : ٢ / ٤

١٩ نوفمبر ٢٠١٤ سيلتا فيجو - الميريا : ٠ / ١

٤ مايو ٢٠١٥ الميريا - سيلتا فيجو : ٢ / ٢

٢ ديسمبر ٢٠١٥ الميريا - سيلتا فيجو : ١ / ٣

١٧ ديسمبر ٢٠١٥ سيلتا فيجو - الميريا : ١ / ٠

٢٩ أكتوبر ٢٠٢٢ الميريا - سيلتا فيجو : ٣ / ١

٢ أبريل ٢٠٢٣ سيلتا فيجو - الميريا : ٢ / ٢

