إزالة 26 حالة تعد على الأراضي الزراعية ببنى سويف

تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف مع السكرتير العام المساعد اللواء سامى علام، نتائج جهود الوحدات المحلية فى، يوم الجمعة تحت اشراف رؤساء المدن والتى تتضمن متابعة وتكثيف أعمال تطوير وتجميل مداخل المدن والقرى ورفع كفاءة الميادين العامة والشوارع الرئيسية وتكثيف حملات النظافة اليومية ورفع المخلفات والقمامة من القرى والميادين والأحياء السكنية، والوقوف على متطلبات القرى وإيجاد الحلول والبدائل المناسبة لها، ومتابعة مستوى الخدمات الحيوية والموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها، وذلك بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة

وأسفرت الجهود التى نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا عن رفع القمامة والمخلفات بالطريق الدائرى وطراد النيل بقرية أم الجنازير ومثلث قرية أبو عدس وقرية جزيرة ببا، مع انتظام مرور سيارات جمع المخلفات المنزلية بقرى المركز، وفق خطة العمل فى هذا الشأن.

كما تم متابعة نسب التنفيذ لعدد من المشروعات الخدمية والتى يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير القرى، ومنها أعمال حفر وتوصيل خطوط الإنترنت بطريق قمبش/ منيل موسى، وحفر وتركيب كابلات نت فايبر بطريق طنسا/ الملاحية، بينما تم إزالة فى المهد لعدة تعديات بقرى غياضة الشرقية قمبش منيل موسى صفط راشين طرشوب كفر منصور البرانقة بنى قاسم

وفى قطاع الكهرباء تم متابعة تنفيذ الإجراءات الفنية لتركيب وتشغيل محول الكهرباء الجديد بقرية تل كفر منصور حيث تتواصل أعمال تركيب الأسلاك والمواصلات الكهربائية على الأعمدة فيما يتم متابعة الالتزام بالإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك الكهرباء بدائرة المركز.

و قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف المركز بعدد من حملات متفرقة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بقرى منشأة حيدر الشيخ إسماعيل ونعيم وبنى حمد وباروط والحكامنة وأحمد علام وغبريال وباها.

وفى مركز ومدينة سمسطا قام رئيس الوحدة المحلية ونائبيه ورؤساء المجالس القروية التابعة للمركز بجانب مسؤولين من الادارة الزراعية وحماية الأراضي بالمرور داخل المدينة والقرى والعزب التابعة حيث تم إزالة عدد 26 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية وهم 17 حالة بمجلس قروى بدهل والقرى المجاورة 6 حالات بمجلس قروى مازورة وعزبة نصير، وإزالة حالتى تعد بالمدينة الام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

وفى مركز الواسطى أسفرت جهود إزالة التعديات على الأراضي الزراعية إزالة عدد 2 تعدى بالبناء على الأرض الزراعية بقرية ميدوم وإزالة عدد 2 تعدى بالبناء على الأرض الزراعية بقرية ونا القس وإيقاف أعمال مخالفة والتحفظ على مواد البناء

هذا وقد شدد المحافظ على استمرار الجهود الميدانية والمتابعة المستمرة لمستوى الخدمات والمرافق التى يتعامل مع المواطن بشكل يومي مشددا على التلاحم مع المواطنين للتعرف على المشكلات عن قرب وسرعة الحلول، مع ضرورة استمرار حملات انفاذ القانون بشأن مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة

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