إزالة فورية لحالة تعدى بمنطقة أبو إسماعيل بنجع حمادي

نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى برئاسة أشرف أنور رئيس المدينة، من تنفيذ حملة لإزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم تنفذ إزالة بناء مخالف للقانون.

جاء ذلك بحضور اشرف انور رئيس مركز ومدينة نجع حمادى وطلعت على عبد الشافى، وتمت الازالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى أن الازالة، عبارة عن حوائط واسوار بالطوب الابيض ومونة الاسمنت على مساحة 300متر تقريبا وبارتفاع 2.50متر بمنطقة ابو اسماعيل الجهه المقابلة لمستودع البوتاجاز والحملة الميكانيكية للوحدة المحلية ، ويعتبر تعدى بالبناء المخالف للقانون ، وتمت الازالة حتى سطح الارض.

مشيراً أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشدداً على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.

يأتى ذلك في اطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.