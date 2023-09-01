سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في أول أيام إجازة للبنوك

سعر الدولار.. واصل سعر الدولار الأمريكي استقراره وثباته أماك الجنية المصري، وذلك خلال منتصف تعاملات اليوم الجمعة الأول من شهر سبتمبر والذي يُعد اليوم الأول لإجازة البنوك المصرية الحكومية والخاصة والشركات المصرفية، وثبت سعر الدولار في البنك الأهلي المصري ليقف عند 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر العملة الامريكية خلال اجازة البنوك المصرية اليوم الجمعة، حيث استقر سعر الدولار مقابل الجنية المصري ليستمر لمدة اسبوع ثابت على هذا الاستقرار، وجاءت اسعاره على النحو الاتي من ماكينات الـATM:

سعر الدولار اليوم الجمعة

الدولار

الدولار في البنك المركزي المصري

استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الجمعة 1 سبتمبر 2023 عند 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

الدولار في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم الجمعة 1 سبتمبر 2023 عند 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

الدولار في بنك مصر

استقر سعر الدولار في بنك مصر اليوم الجمعة 1 سبتمبر 2023 عند 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

الدولار في البنك التجاري الدولي «cib»

استقر سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي، اليوم الجمعة 1 سبتمبر 2023 «CIB» عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

الدولار في بنك الإسكندرية

استقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الجمعة 1 سبتمبر 2023 عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

استقر سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم الجمعة 1 سبتمبر 2023 عند 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

الدولار في المصرف المتحد

استقر سعر الدولار في المصرف المتحد اليوم الجمعة 1 سبتمبر 2023 عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.