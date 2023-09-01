خلال حملات مكبرة.. ضبط 46 كيلو من البانجو المخدر

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة في ضبط كمية من مخدر البانجو وزنت 46,700 كيلو جرام في حملات مكبرة شنتها على مدار الساعات الأخيرة بجميع مديريات الأمن، لضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء والمخدرات، لإحكام السيطرة الأمنية وتم القبض على 316 متهما واتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .