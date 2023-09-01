وكيل صحة الشرقية يتابع عمل الفرق الطبية لمبادرة 100 يوم صحة

تابع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عمل الفرق الطبية المشاركة في المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة، بمدينة الزقازيق، في يومها التاسع والستين على التوالي، منذ أن انطلقت في نهاية شهر يونيو الماضي على مستوى الجمهورية

تفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية يرافقه مراقب أول الوقائي بالمديرية، عمل الفرق الطبية بوحدة طب الأسرة بكفر مكاوي، وتم التأكد من انتظام سير العمل بالمبادرة الرئاسية، وتوافر مستلزمات العمل، كما تم التأكد من سلامة الأجهزة الطبية والجاهزية لتقديم الخدمات الصحية والأساسية للمواطنين، واجراء جميع الفحوصات الطبية لهم وفقاً لخطة عمل المبادرات الرئاسية الصحية ١٠٠ مليون صحة.

وتشتمل المبادرة على الكشف عن الأمراض غير السارية، ودعم صحة الأم والجنين، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، بالإضافة إلى عمل الحملات التوعوية والتثقيفية صحياً للمواطنين.

كما يتم خلال فاعليات المبادرة، متابعة مؤشرات التردد على جلسات التطعيمات الروتينية، والمواعيد الخاصة بها، والتأكد من التسجيل الالكتروني للأطفال المترددين على الجلسة، وتسجيل المترددين على المبادرة الرئاسية، على السيستم الخاص بوزارة الصحة والسكان.