سقوط تشكيل عصابي لسرقة السيارات في بورسعيد

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات ،وأعترف المتهمون بنشاطهم الإثم وسرقة السيارات بإستخدام المفتاح المصطنع ،وتم إحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حصولهم.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن بورسعيد قيام (5 أشخاص "لهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (4) من المتهمين وبحوزة أحدهم سيارة تاكسى (مبلغ بسرقتها).. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم (6) وقائع سرقة ، وأرشدوا عن (عدد 4 سيارات - أجزاء من سيارة).. وجارى ضبط المتهم الهارب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق آخر تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إلقاء القبض ،على شخص لقيامه بإدارة شبكة لتوزيع الإنترنت بدون ترخيص ، وأقرا المتهم بالواقعة لتحقيق أرباح غير مشروعة،وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وإنهاء الإجراءات القانونية اللازمة.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة) بإدارة شبكة إنترنت هوائية بالعقار سكنه، بقصد توزيعها على عملائه بمقابل مادى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالعقار سكنه وعٌثر بداخله على (عدد 4 "راوتر" لتشغيل الإنترنت - جهاز سويتش إنترنت – عدد 3 طبق هوائى خاص بالشبكة لإرسال وإستقبال الإنترنت – جهاز سيلفر لتوزيع الإنترنت - عدد 4 جهاز أدبتر لتوصيل الإنترنت - عدد 3 جهاز باور لتنظيم الكهرباء).

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لتحقيق أرباح غير مشروعة .

وفي واقعة آخرى..ألقت مباحث القاهرة القبض علي عاطلين لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي في سرقة حقائب ومتعلقات المارة بأسلوب الخطف ،وبمواجتهما أعترفا بإرتكابهم أكثر من واقعة سرقة وخطف،وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

تفاصيل ضبك الجناة كان عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطلين حال إستقلالهما مركبة "توك توك" بدائرة قسم شرطة البساتين ، وبحوزتهما حقيبة يد بداخلها (هاتف محمول - مبلغ مالى - كمية من الأوراق والمفاتيح) مجهولين المصدر ، وبمناقشتهما إعترفا بسرقتها من أحد الأشخاص بأسلوب "الخطف" بإستخدام المركبة المشار إليه.

كما إعترفا المتهمان بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بذات الأسلوب ، وأقرا بإرتكابهما واقعتى سرقة أخرتين على النحو المشار إليه ، وتصرفهما فى المسروقات بالبيع لدى عميلهما "سئ النية" (مالك محل هواتف محمولة "له معلومات جنائية") أمكن ضبطه وبحوزته كافة المسروقات.



وفي سياق واقعة آخرى تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من كشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تحت عنوان (مصر الجديدة تتحول إلى عشوائيات) متضمناً تواجد مركبة "توك توك" بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مركبة "التوك توك" وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون).. وبمواجهته إعترف بأنه كان فى سبيله لتوصيل إحدى السيدات للمنطقة المشار إليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي واقعة آخرى نجحت مباحث القاهرة القاهرة في إلقاء القبض على 6أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار في عقار بمنطقة حلوان ، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة بقيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بعقار كائن بدائرة القسم، بالإنتقال والفحص تم ضبط (6 أشخاص - مقيمين بدائرة القسم) وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضى بالعقار المُشار إليه، وعُثر بداخله على حفرة بقطر متر ونصف وعمق 10 متـــر، وأدوات التنقيب عن الآثار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



