ختام فعاليات برنامج "تواصل مسؤولية" بجنوب سيناء

اختتمت مديرية الشباب و الرياضة بجنوب سيناء "مكتب قادرون باختلاف"، فعاليات برامج “تواصل.. مسؤولية" بالتعاون مع جمعية الأسرة المتآلفة لرعاية المعاقين ذهنيًا، لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة بالمجتمع.

وأشار محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، إن البرامج استهدف 200 شخص بواقع 100 شخص من الأصحاء أولياء أمور، و100 شخص من ذوى الاعاقة .

أن البرامج تضمنت العديد من الأنشطة الرياضية الترويحية، ومحاضرات لأولياء الأمور، وأخرى للمشاركين بفعاليات البرامج من الأصحاء، وطلاب الجامعات وحديثي التخرج، وكذلك مبادرات لتوظيف ذوى الهمم.

وأكد أنه جرى إطلاق برنامجين "تواصل ومسئولية" لتحقيق أفضل السبل لدمج زوي الهمم في المجتمع، وتعزيز قيمة تحمل المسئولية لدى ذوى الاحتياجات الخاصة من خلال توظيفهم بالقطاع الخاص، وذلك اتساقًا مع رؤية الدولة وخططها لرعاية ذوي الهمم، والعمل نحو دمجهم في المجتمع باعتبارهم جزء هام لا يتجزأ من نسيجه.