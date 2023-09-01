بعد الإطاحة بالرئيس.. قائد انقلاب الجابون يدخل القصر الرئاسي ويبدأ لقاءاته

انتشر فيديو على وسائل التواصل الإجتماعي، يُظهر قائد الانقلاب بالجابون خلال تواجده في القصر الرئاسي، بعدما أطاح العسكريون بالرئيس علي بونغو أونديمبا الذي حكم البلاد لمدة 14 عاما تلت تولي والده عُمر الرئاسة لأكثر من 4 عقود.

ودعا خلال لقائه برجال الأعمال إلى "ضرورة توحيد الجهود والتحلي بالوطنية الاقتصادية ومحاربة الفساد"، على حد قوله، وفقًا لموقع العربية نت الإخباري.

كما أشار إلى أنه سيحترم التزاماته الداخلية والخارجية كافة بعد الانقلاب وإنشاء مؤسسات انتقالية على مراحل.

جاء الإعلان عن الانقلاب بعد لحظات على إعلان هيئة الانتخابات الوطنية فوز بونغو بولاية ثالثة في انتخابات السبت مع حصوله على 64.27% من الأصوات.

وأعلن القادة الجدد الذي أطلقوا على أنفسهم "لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات" إلغاء نتائج الاقتراع.

كما أفادوا في بيان أن الانتخابات "لم تفِ بشروط الاقتراع الشفاف والموثوق والشامل الذي كان يأمل به سكان الجابون"، وفق تعبيرهم.

فيما ينصّب الاثنين أوليغي نغيما رئيساً "انتقالياً" أمام المحكمة الدستورية لفترة لم تحدد حتى الآن.

الجدير بالذكر أن 5 بلدان أفريقية أخرى هي مالي وغينيا والسودان وبوركينا فاسو والنيجر شهدت انقلابات عسكرية في السنوات الثلاث الماضية، فيما قاوم قادتها الجدد المطالب بوضع جدول زمني قصير الأمد للعودة إلى ثكناتهم.

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