أوضاع الجابون تنذر بآثار سلبية على أسواق النفط

تعتبر الجابون دولة مهمة على خريطة منتجي النفط منذ اكتشاف الخام في أراضيها عام 1931، وتُصنف ضمن أكبر منتجي النفط الخام في إفريقيا جنوب الصحراء، وفقًا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا تلفزيونيًّا بعنوان "الأوضاع في الجابون تنذر بآثار سلبية على أسواق النفط والغاز"، إذْ انضمت الجابون إلى منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك في الفترة من 1975م و1995م، ثم تركت التكتل مؤقتًا بسبب الرسوم السنوية المرتفعة قبل أن تعود إلى أوبك في عام 2016.

الأوضاع في الجابون:

وفي عام 2022، تراجع إنتاج الجابون من الخام بنحو الثلث ليستقر دون 200 ألف برميل يوميًّا مقارنة بالذروة البالغة 370 ألف برميل يوميًّا في عام 1997م، نتيجة لتقادم حقول النفط.

الدولة الإفريقية تأتي ضمن الدول الأقل التزامًا باتفاقيات أوبك بلاس، كون إنتاجها أعلى من حصتها البالغة 169 ألف برميل يوميًّا، وعلى صعيد الصادرات، قدرت وحدة أبحاث الطاقة صادرات الجابون من النفط الخام بنحو 185 ألف برميل يوميًّا خلال عام 2022 وهو ما يعد أقل من مستويات عام 2019 البالغة 207 آلاف برميل يوميًّا.

