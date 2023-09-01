"مركز تغير المناخ" يحذر من خريف 2023 بسبب ظاهرة "النينيو"

تحدث الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز تغير المناخ، عن ظاهرة "النينيو"، مؤكدًا أنها هي السبب الأول في ظاهرة الاحتباس الحراري المسبب لـ تغير المناخ.

التغيرات المناخية

وأضاف رئيس مركز تغير المناخ، خلال مكالمة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن ظاهرة "النينيو" هي ارتفاع في معدل حرارة سطح البحار والمحيطات، لافتًا إلى أن حرارة سطح المحيطات تؤثر بالتبعية على المرتفعات والمنخفضات الجوية التي تشكل درجة حرارة المناطق، وتجعله إما حاد شديد العواصف، أو شديد الحرارة مثلما حدث في شهر يونيو الماضي.

وقال فهيم: "لأول مرة يرتفع فيها متوسط درجة حرارة الأرض 17 درجة مئوية هذا العام، وعندما يرتفع متوسط درجة الحرارة للأرض مرة واحدة بمقدار درجة وأكثر، يعني أن هناك كتلة ساخنة دفعت متوسط درجات الحرارة للارتفاع، مؤكدًا أنه كلما زادت الحرارة تجف الأرض".

وتابع: "ظاهرة النينيو مستمرة ومن الممكن أن تسبب استمرار الصيف حتى في الخريف، أو من الممكن أن تتسبب في أن يكون الخريف صاخب يصحبه أمطار مبكرة"، مشددًا على ضرورة أن نأخذ في الاعتبار تلك التقلبات الجوية المنتظرة والمتوقعة في الأيام المقبلة.