ناقد موسيقي: مسرح مهرجان العلمين يتمتع بتقنيات عالمية (شاهد)

قال الناقد الموسيقي مصطفى حمدي، إنّ الدورة الأولى من فعاليات مهرجان العلمين شهدت مشاركة عدد كبير من نجوم الصف الأول مثل راغب علامة ونانسي عجرم وإليسا وكارول سماحة ومحمد منير وحميد الشاعري وأحمد سعد وتامر عاشور ورامي عياش: "كل هؤلاء النجوم كانوا سعداء بالمهرجان، وتحدثوا بشكل جيد عن التنظيم وشكل المسرح".

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تابلوه موسيقي متكامل

وأضاف “حمدي” في حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "مطربون كثر يهمهم شكل المسرح، لأن هذه النقطة تتعلق بالاستعراض والإبهار والشكل العام، وفي الافتتاح، كان لتامر حسني استعراضات قوية، فالأمر لم يعد متوقفا على الغناء فقط، ولكن يتم تقديم تابلوه موسيقي متكامل فيه لايت شو وألعاب نارية واستعراضات ومزيكا".

مسرح مهرجان العلمين

وتابع الناقد الموسيقي: "كان من النقاط القوية في المهرجان هو مسرح مهرجان العلمين، وذلك من حيث الشكل والإضاءة والاستعراضات، فهو مسرح بتقنيات عالمية، وهذا الأمر واقع حقيقي".

