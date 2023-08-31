كوريا الشمالية تُطلق صاروخًا باليستيًا احتجاجًا على مناورات بين القوات الكورية والأمريكية

أعلنت هيئة أركان القوات المسلحة بكوريا الجنوبية، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه البحر الشرقي من شبه الجزيرة الكورية؛ حيث قام الجيش الكورى الجنوبي بفتح تحقيقات لمعرفة نوع الصاروخ ومدى المسافة التي قطعها، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" أن عملية إطلاق الشمال للصاروخ الباليستي هى الأولى منذ 37 يوما من إطلاقه السابق لصاروخين باليستين قصيري المدى نحو البحر الشرقي في يوم 24 من الشهر الماضي.

ويعتقد الجيش الكورى الجنوبى أن إطلاق كوريا الشمالية للصاروخ اليوم جاء بمثابة التعبير عن احتجاجها على إجراء المناورات العسكرية المشتركة بين القوتين الكورية والأمريكية " درع الحرية أولجي " والتي تجري حاليا في شبه الجزيرة الكورية.