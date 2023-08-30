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الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

البيت الأبيض يستنكر إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا

البيت الأبيض
البيت الأبيض

 استنكر "البيت الأبيض"، إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا تجاه البحر، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم الأربعاء.

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كوريا الشمالية تُطلق صاروخًا باليستيًا وتستفز العالم مُجددًا

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زعيم كوريا الشمالية يجدد تحذيراته من اندلاع حرب نووية

 وقد أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الأربعاء، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه البحر الشرقي، وذلك في احتجاج واضح على المناورات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

 وحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، قالت هيئة الأركان المشتركة إنها رصدت الإطلاق من منطقة في سونان، أو حولها بين حوالي الساعة 11:40 مساءً لـ11:50 مساءً اليوم الأربعاء.

 التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة:

 وأوضحت هيئة الأركان المشتركة أنه "بينما نعزز مراقبتنا ويقظتنا ضد أي استفزازات إضافية خطيرة، يحافظ جيشنا على وضع الاستعداد الكامل بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة".

 من جانبها، قالت وسائل إعلام يابانية إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين كلاهما سقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة اليابانية.

 ويعد إطلاق كوريا الشمالية هذين الصاروخين اليوم، الأول من نوعه منذ 37 يومًا من إطلاقها السابق لصاروخين باليستيين قصيري المدى نحو البحر الشرقي يوم 24 من الشهر الماضي.