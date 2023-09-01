أعلن المطرب كاظم الساهر، عن وفاة الشاعر كريم العراقي، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام.



وكتب المطرب كاظم الساهر، عبر حسابه قائلا : “الصديق ورفيق الدرب الأستاذ كريم العراقي في ذمة الله، رحم الله الفقيد وألهمنا وذويه الصبر والسلوان،إنّا لله وإنّا اليه راجعون”.

وفاة الشاعر كريم العراقي



ويشار إلى أنه رحل الشاعر كريم العراقي صاحب قصيدة "الشمس شمسي والعراق عراقي" بعد صراع طويل مع المرض، فجر اليوم، الجمعة.

وكان أعلن مستشار رئيس الوزراء للشؤون الثقافية في العراق، عارف الساعدي على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، رحيل الشاعر فجراً في أحد مستشفيات أبو ظبي".

من هو الشاعر كريم العراقي؟

كريم العراقي هو شاعر عراقي معاصر وإعلامي، ولد في منطقة الشاكرية كرادة مريم في بغداد، عام 1955، حصل على جائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية عام 2019م.

كما حصل على دبلوم علم النفس وموسيقى الأطفال من معهد المعلمين في بغداد، حصل على جائزة منظمة اليونسيف لأفضل أغنية إنسانية عن قصيدة تذكّر التي لحنها وغناها الفنان كاظم الساهر.

بدأ الكتابة والنشر منذ كان طالبا في المدرسة الابتدائية في مجلات عراقية عديدة منها: مجلة المتفرج، والراصد، والإذاعة والتلفزيون، وابن البلد، وغيرها.