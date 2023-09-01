الذهب يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي

واصلت أسعار الذهب العالمي، في الارتفاع خلال تعاملات اليوم الجمعة 1 سبتمبر، ليحقق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، مدعومة بتراجع فرص رفع أسعار الفائدة الأميركية هذا العام بعد أسبوع مليء بالبيانات يصدر في ختامه تقرير وظائف مهم.

الذهب في المعاملات الفورية

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1938.92 دولار للأونصة، لكنه يتجه لتحقيق مكسب أسبوعي يزيد على واحد بالمئة بعدما لامست الأسعار أعلى مستوياتها في شهر يوم الأربعاء. وحومت العقود الأميركية الآجلة للذهب حول 1965.60 دولار.

ومن المقرر أن يصدر اليوم تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة في الساعة 1230 بتوقيت غرينتش، والذي يأتي بعدما أظهرت بيانات خلال الأسبوع أن الوظائف الشاغرة بلغت أدنى مستوى منذ عامين ونصف في يوليو وأن الاقتصاد نما بوتيرة أقل قليلا من المتوقع في الربع الثاني.

وتتجه عوائد السندات الأميركية لإنهاء الأسبوع على انخفاض نحو ثلاثة بالمئة بينما يتجه الدولار لإنهاء سلسلة مكاسب استمرت ستة أسابيع، إذ عزز تباطؤ التضخم الشهري التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر.

ويميل الذهب باعتباره أصلا لا يدر عائدا إلى فقدان جاذبيته بين المستثمرين عندما ترتفع الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 24.4284 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 965.98 دولار. ورغم ذلك، يتجه كلا المعدنين لتحقيق مكاسب أسبوعية، وارتفع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1222.90 دولار.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 2514 جنيها.

عيار 21 يسجل 2200 جنيه.

عيار 18 يسجل 1886 جنيها.

الجنيه الذهب 17600 جنيه.

أسباب هبوط الذهب

التذبذب الحالي في أسعار الذهب ناتج عن تراجع في الطلب على الذهب في ظل انتظار المشاركين في الأسواق انخفاض الذهب أكثر من هذا للعودة للشراء، إلى جانب تزايد في المعروض خلال الفترة الحالية.

في الوقت نفسه ترتفع أسعار الذهب عالمياً وهو ما ينتج عنه شد وجذب في سعر الذهب حالياً، خاصة وسط أخبار عن تغيرات في سعر صرف الدولار في السواق الموازية والمستخدم في تسعير الذهب، ليكون عدم الاستقرار هو المسيطر على تحركات المعدن النفيس.

ولكن يظهر السعر ميله إلى الانخفاض أكثر ويحاول كسر المستوى 2200 جنيه للجرام والذي يفتح الباب أمام المزيد من الهبوط حتى مستويات 2150 جنيها للجرام ومن بعدها مستويات 2130 جنيها للجرام.