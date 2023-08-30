موعد مباراة بيراميدز و فارساك أنطاليا وديًا استعدادًا للموسم الجديد

يستعد بيراميدز لمواجهة نظيره نادي فارساك أنطاليا التركي، مساء غد الخميس، بمدينة بوردور التركية وتأتي المباراة الثانية وديًا خلال استعداده للموسم الجديد.

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تشكيل بيراميدز المتوقع لمباراة فارساك أنطاليا:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - أحمد سامي - محمد الشيبي

خط الوسط: أحمد توفيق - عبدالله السعيد - وليد الكرتي - محمد رضا بوبو - فخري لاكاي

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

موعد مباراة بيراميدز وفارساك أنطاليا وديًا:

ويتواجه بيراميدز مع الفريق التركي في الخامسة والنصف من مساء الخميس على ملعب ماكو ستاديوم بمدينة بوردور التي يقيم فيها بيراميدز معسكر الإعداد قبل انطلاق مباريات الموسم الجديد.

وحقق بيراميدز الفوز في أولى مبارياته الودية على نظيره ليماسول تي جي القبرصي بثمانية أهداف دون مقابل.

ويستعد بيراميدز لبداية الموسم الجديد منتصف شهر سبتمبر المقبل بمواجهة الجيش الرواندي في ذهاب دور ال٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.