مهرجان العلمين يشهد حالة زخم وتوهج (شاهد)

عرض برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى، تقريرًا عن مهرجان العلمين الذس يشهد حالة كبيرة من التنوع والزخم والتوهج والترويج السياحي لفاعلية هي الأضخم في الشرق الاوسط والتي امتدت لأكثر من 50 يوما.

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الحفلات الموسيقية والغنائية

وقال موفد التليفزيون المصري، من مدينة العلمين، أن التنوع في مهرجان العلمين شهد كل شيء، مثل الحفلات والأنشطة، وتشهد منطقة العلمين أرينا الحفلات الموسيقية والغنائية والعروض الخاصة بالإضاءة والمؤثرات الصوتية.

وتابع: “هناك تنوع في عدد من الفعاليات مثل الرمال والشواطئ في مدينة العلمين والتي أقيم عليها عدد من الانشطة مثل رياضة البادل والكرة الشاطئية”.

سباق الترايثلون

وذكر أن مياه مدينة العلمين شهدت عددا من الفعاليات مثل سباق الترايثلون والسباق الثلاثي الأولمبي والجيت سكي والتجديف وعددا من العروض الخاصة بالمراكب في المياه، حتى سماء العلمين، فقد شهدت عروض طائرات rc خلال الأيام السابقة، وشهدت شوارع العلمين مسرح الشارع وعددا من عروض الفرق المسرحية والموسيقية.