إشادات جماهيرية بفعاليات وحفلات مهرجان العلمين (ِشاهد)

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "إشادات جماهيرية بفعاليات وحفلات مهرجان العلمين".

اقرأ أيضا .. سفير كوريا الجنوبية يتفقد الأبراج الشاطئية بالعلمين الجديدة ويصفها بالإعجاز الحقيقي



كل التسهيلات موجودة

وقالت إحدى الحضور: "الشواطئ هنا في العلمين الجديدة، وكل التسهيلات موجودة، أشعر بالسعادة هنا وأتمنى أن أزورها دوما.. العلمين الجديدة نوّرت".

وقالت أخرى: "أنا سعيدة جدا بالشواطئ والفعاليات والتسهيلات، كل شيء في العلمين الجديدة رائع، والنظام هنا مميز للغاية".

وقال أحد الحضور: "أول مرة أزور العلمين الجديدة، المكان ممتاز جدا، والتسهيلات كلها مميزة، والخدمة رائعة، وهنا أيضا توجد أبراج عالية لأول مرة في مصر، والشواطئ رائعة والخدمات المقدمة مميزة.. أول مرة مثل هذا المكان في مصر".

يوجد في العلمين شواطئ عائلية وشباب

وأوضح آخر: "نتابع ما يحدث في العلمين الجديدة من البداية، ولكن كل شيء تطور هذا العام وأصبح من الأعوام الماضية، هناك شواطئ عائلية وشباب، وكل ما هو موجود هنا مناسب لكل فئات العائلة، وكل ذلك يحدث تطورا كبيرا في مصر.. بحر العلمين مختلف".

