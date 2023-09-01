أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الجمعة

سجلت أسعار الذهب بالأسواق المحلية ومحلات الصاغة، مع بداية تعاملات اليوم الجمعة 1 سبتمبر، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2200 جنيه للجرام مع استمرار صعود سعر الذهب في البورصة العالمية إلى مستوى 1936 دولارا.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 2514 جنيها.

عيار 21 يسجل 2200 جنيه.

عيار 18 يسجل 1886 جنيها.

الجنيه الذهب 17600 جنيه.

أسباب هبوط الذهب

التذبذب الحالي في أسعار الذهب ناتج عن تراجع في الطلب على الذهب في ظل انتظار المشاركين في الأسواق انخفاض الذهب أكثر من هذا للعودة للشراء، إلى جانب تزايد في المعروض خلال الفترة الحالية.

في الوقت نفسه ترتفع أسعار الذهب عالمياً وهو ما ينتج عنه شد وجذب في سعر الذهب حالياً، خاصة وسط أخبار عن تغيرات في سعر صرف الدولار في السواق الموازية والمستخدم في تسعير الذهب، ليكون عدم الاستقرار هو المسيطر على تحركات المعدن النفيس.

ولكن يظهر السعر ميله إلى الانخفاض أكثر ويحاول كسر المستوى 2200 جنيه للجرام والذي يفتح الباب أمام المزيد من الهبوط حتى مستويات 2150 جنيها للجرام ومن بعدها مستويات 2130 جنيها للجرام.

أسعار الذهب العالمي

تتجه أسعار الذهب على ما يبدو اليوم الجمعة لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، مدعومة بتراجع فرص رفع أسعار الفائدة الأميركية هذا العام بعد أسبوع مليء بالبيانات يصدر في ختامه تقرير وظائف مهم.

وبحلول الساعة 0336 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1938.92 دولار للأونصة، لكنه يتجه لتحقيق مكسب أسبوعي يزيد على واحد بالمئة بعدما لامست الأسعار أعلى مستوياتها في شهر يوم الأربعاء. وحومت العقود الأميركية الآجلة للذهب حول 1965.60 دولار.

ومن المقرر أن يصدر اليوم تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة في الساعة 1230 بتوقيت غرينتش، والذي يأتي بعدما أظهرت بيانات خلال الأسبوع أن الوظائف الشاغرة بلغت أدنى مستوى منذ عامين ونصف في يوليو وأن الاقتصاد نما بوتيرة أقل قليلا من المتوقع في الربع الثاني.

وتتجه عوائد السندات الأميركية لإنهاء الأسبوع على انخفاض نحو ثلاثة بالمئة بينما يتجه الدولار لإنهاء سلسلة مكاسب استمرت ستة أسابيع، إذ عزز تباطؤ التضخم الشهري التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيبقى أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر.