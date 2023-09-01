ننشر أسعار اللحوم البيضاء بأسواق قنا اليوم الجمعة

تشهد أسواق اللحوم البيضاء استقرارا فى أسعارها خلال تلك الأيام لدى بائعى الطيور فى أسواق محافظة قنا، فقد استقر سعر كيلو الفراخ الأبيض فى حدود 70 جنيها، فى حين سجل سعر كيلو الحمام البلدى الجوز ما بين 110 و 120 جنيها للكيلو، وبلغ سعر الفراخ البلدى ما بين 100 إلى 120 جنيها للكيلو.

وسجل سعر كيلو اللحم الرومى 190 جنيها، فيما استقر سعر كيلو البط عند حاجز 125 جنيها.

وذكر سيد علي بائع طيور بقنا، أن هناك انخفاضا فى أسعار اللحوم خلال تلك الأيام بمختلف أنواعها، مضيفاً أن هذا الانخفاض يتراوح ما بين 6 إلى 7٪ عن سعرها عما كانت عليه فى السابق.

مضيفاً أن هناك استقرارا فى الأسعار وخصوصًا اللحوم البيضاء التى تعد البديل الأول للحوم الحمراء مرتفعة الكلفة مقارنة بأسعار اللحوم البيضاء.