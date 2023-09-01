طرق الاقتداء بأخلاق النبي في الحياة| فيديو

كشف الشيخ أحمد الفرماوي، أحد علماء الأزهر الشريف، عن طرق الاقتداء بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في جميع مناحي الحياة، معقبًا:«النبي خاتم الرسل، وهو الزوج الوفي، والجار الآمين، الرحيم بالمرضى، والقائد الذكي في الحرب والسلم».

طرق الاقتداء بأخلاق النبي

وقال الشيخ أحمد الفرماوي، خلال لقائه مع برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، إن النبي ترك لنا تراثا كبيرا يمكن الاقتداء به في كافة أمور الحياة، موضحًا أن السيرة المحمدية تزخر بالعديد من القصص التي يمكن الاقتداء بها في كل أمر في الحياة، وهي تصلح لكل زمان ومكان.

وتابع الفرماوي: النبي كان رحمة مهداة للعالمين، ودائما كان خير معلم، وخير نموذج للرحمة.

وأوضح الفرماوي، أن الاقتداء بالنبي كان بتطبيق عملي على أرض الواقع، وليس قصص يمكن قرائتها على أذان المستمعين، ولابد أن تكون الهدف من مواقف النبي التي مر بها، أن تكون بمثابة نموذج الاقتداء به في مناحي الحياة.