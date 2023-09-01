الأميرة عالية بنت الحسين: حفل زفاف ولي العهد الأردني “عُرس” للجميع

قالت الأميرة عالية بنت الحسين، إن حفل زفاف ولي العهد الحسين ابن عبدالله الثاني كان مناسبة جميلة ورائعة، والجميع شعر أنه عُرس للجميع، وشارك فيه عدد كبير من الحضور، « كل الأردنيين شعر بالمشاركة، والتقاليد والهدايا كانت من تصميم شباب محليين، فكل شاب شعر وحس إن ليه دور، و ولي العهد وزوجته ما شاء الله عليهم».

حفل زفاف ولي العهد الحسين ابن عبدالله الثاني

وأضافت «بنت الحسين»، خلال حوارها في برنامج «صباح جديد»، الذي يعرض على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن حفل الزفاف كان مناسبة جميلة إذ اجتمع العائلة المالكة بالأهل والأصدقاء على نطاق أوسع، وكذلك بالضيوف الذين حضروا من الخارج.

وتحدثت الأميرة عالية بنت الحسين، عن قصر زهران، إذ ذكرت أنه كان سكن لوالدها ووالدتها وقد عقدوا حفل الزفاف به، « أنا تربيت فيه، قصر زهران يحمل ذكريات خاصة بالنسبة لي، المناسبات الخاصة للعائلة المالكة ديما بتكون هناك، وكتب كتاب اغلب العائلة المالكة بيكون في هذا القصر».