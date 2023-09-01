تعرف على أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة بالمنيا

تشهد شون ومحلات بيع مواد البناء بمحافظة المنيا ، اليوم الجمعة 1 سبتمبر 2023 ، والتي تشمل " الحديد - الأسمنت - الأسمنت الأبيض - الجبس " ، شبه إستقرار في عمليات البيع والشراء بأسواق مراكز ومدن المنيا .

ورصد تقرير أسعار الحديد ، حيث تراوح سعر طن حديد عز بـ 31000 جنيهًا ، وسجل سعر طن حديد عطية نحو 32000 جنيهًا ، وبلغ سعر حديد سرحان نحو 31000 جنيهًا ، وجاء سعر حديد المراكبي 33500 جنيهًا للطن، وسجل حديد الكومي سعر 33000 جنيهًا ، وتراوح سعر حديد المعادي سجل 31000 جنيهًا للطن ، وجاء سعر طن حديد المصريين نحو 32500 جنيهًا .

وبلغ سعر حديد بشاي 33500 جنيهًا للطن، وبلغ سعر حديد العتال 32800 جنيهًا ، بينما سجل سعر طن حديد العشري 31500 جنيهًا ، وسجل سعر حديد بيانكو 30000 جنيهًا للطن، بلغ سعر حديد مصر ستيل 31000 جنيهًا للطن ، وسجل حديد الداخلية سعر 33100 جنيهًا ، والمراكبي سعر 33000 جنيهًا للطن.

وجاءت أسعار الأسمنت اليوم الجمعة ، وبلغ سعر طن الأسمنت المسلح سعرًا 1750 جنيه، بينما جاء سعر طن أسمنت النصر بـ 1710 جنيه، ووصل سعر طن أسمنت وادي النيل إلى 1680 جنيه، وبلغ سعر طن أسمنت المخصوص يسجل 1720 جنيه، وجاء سعر طن الأسمنت العسكري نحو 1700 جنيه، وبلغ سعر طن أسمنت حلوان سجل نحو 1730 جنيه.

بلغ سعر طن أسمنت العسكري بـ 1700 جنيه، بينما جاء سعر طن الأسمنت المعلم نحو 1680 جنيهًا ، سجلت أسعار الأسمنت المخلوط من 1040 لــ 1100 جنيهًا ، بينما سجل الأسمنت المقاوم بين 1710 لــ 1850 جنيهًا، وعن الأسمنت الأبيض ، سجل من 3450 لــ 3600 جنيهًا .

وجاءت أسعار الجبس اليوم الجمعة ، حيث استقر سعر طن منتج جبسينا بقيمة 860 جنيهًا للطن للمستهلك ، و بلغ سعر طن جبس البلاح إكسبريس ليصل 630 جنيهًا للطن للمستهلك، كما بلغ سعر طن جبس العامرية ليصل 655 جنيهًا للمستهلك، وسجل سعر طن جبس السويس نحو 580 جنيهًا للمستهلك، ووصل سعر طن جبس نجوم سيناء المعمار بنحو 690 جنيهًا للمستهلك، وبلغ سعر طن جبس قنا نحو 750 جنيهًا للطن للمستهلك.

وجاء سعر المتر المكعب الرملة الزلط خلال تعاملات بالسوق المحلي للمستهلك ، وسجل سعر المتر مكعب الرمل الناعمة للمستهلك ، ارتفاعا ليصل من 75 لــ 85 جنيهًا ، وبلغ سعر المتر المكعب ارتفاعا للرمل خشن للسمتهلك ، من 85 لــ 95 جنيهًا ، وبلغ سعر زلط عادة للمتر المكعب ارتفاعا من 160 لــ 190 جنيهًا، وبلغ سعر المتر مكعب زلط فينو ارتفاعا ، من 255 لــ 275 جنيهًا ، وسجل سعر المتر المكعب الزلط المخصوص ارتفاعا ، من 200 لــ 210 جنيهًا.

بينما جاء سعر المتر مكعب الزلط السن 2 مقاس 22 مترا مكعبا ارتفاعا ، من 200 لــ 210 جنيهًا ، سعر الألف طوبة بالسوق المحلي للمستهلك ، و سجل سعر ألف طوبة من الطوب أحمر مقاس 24×11×6 سم بقيمة 900 جنيهًا للمستهلك ، وسجل سعر الطوب الأحمر مقاس 24×11×12 سم بقيمة 1,500 جنيهًا للمستهلك، وجاء سعر الطوب الأحمر مقاس 25×12×13 سم بقيمة 2,200 جنيهًا للمستهلك، وبلغ سعر الطوب الوردي مقاس 25×12×6 سم بقيمة 2,300 جنيهًا للمستهلك.

جاء سعر الطوب خفيف مقاس 60×20×20 سم بقيمة 2,125 جنيهًا، وبلغ سعر الطوب الأسمنتي مفرغ مقاس 40×20×20 سم بقيمة 8,000 جنيهًا، بينما جاء سعر طوب أسمنتي مفرغ مقاس 40×20×12 سم بقيمة 5,800 جنيهًا، وسجل سعر الطوب الأسمنتي مصمت مقاس 25×12×6 سم بقيمة 1,400 جنيهًا.