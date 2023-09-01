وزير البترول يعقد اجتماعين لمتابعة زيادة انتاج مصفاة ميدور و شركة أموك

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خلال زيارته للأسكندرية اجتماعين لمتابعة تقدم تنفيذ المشروعات الجديدة لزيادة الانتاج ورفع الكفاءة التشغيلية بمصفاة تكرير ميدور و شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية( أموك ) بحضور مسئولي الشركتين وعدد من قيادات قطاع البترول.

وخلال اجتماعه لمتابعة تطورات تنفيذ واستكمال تشغيل مراحل مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور لزيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة ٦٠% ، اكد الملا ان الوزارة تعمل علي المتابعة المستمرة لسير العمل في هذا المشروع ، والالتزام بالبرامج الزمنية لتنفيذه ، مشددا علي اهمية وسرعة التنسيق بين الشركة و الشركات والجهات المعنية بالمشروع والعمل علي تذليل اي تحديات لضمان تنفيذ المراحل الاخيرة منه وفق البرامج الزمنية المقررة .

و اشار الملا الي اهمية توسعات زيادة الطاقة الانتاجية بالمصفاة في تحقيق اهداف الاستغلال الاقتصادي للامكانيات والاصول وزيادة القيمة المضافة من انتاج مصفاة التكرير ، مؤكدا ضرورة تطبيق الوسائل التكنولوجية والافكار غير التقليدية لتقليل التكاليف والعمل بالتوازي علي الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءته .

و خلال الاجتماع ناقش الوزير مع المسئولين بالشركة اجراءات استكمال وتشغيل الوحدات الجديدة في توسعات زيادة الطاقة الانتاجية بالمصفاة ، حيث استعرض الكيميائي صلاح جابر رئيس الشركة برنامج العمل الجاري لاستكمال التوسعات و معدلات التنفيذ الحالية والاجراءات المستهدفة لتشغيل الوحدات الانتاجية الجديدة للمنتجات البترولية عالية القيمة بعد اكتمال التنفيذ لكافة مراحل المشروع.

شارك في الاجتماع المحاسب اشرف عبدالله مساعد الوزير للشئون المالية والاقتصادية والدكتور هشام لطفي مساعد الوزير للشئون القانونية والمحاسب خالد عثمان مساعد الوزير للشئون التجارية والمهندس حسانين محمد رئيس الادارة المركزية لمكتب الوزير و الاستاذ احمد راندي رئيس الادارة المركزية للإتصالات بالوزارة و الكيميائي محمد علي حسنين نائب رئيس هيئة البترول للتكرير والتصنيع و المهندس ايمن عمارة نائب رئيس هيئة البترول للتخطيط والمشروعات و المحاسبة هبة عبدالقادر مساعد رئيس هيئة البترول للتجارة الخارجية .

وعقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعا لمتابعة خطة شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية( أموك ) لتنفيذ مجموعة من مشروعات رفع الكفاءة التشغيلية وتطوير الاداء الانتاجي .

و اكد الملا خلال الاجتماع اهمية مشروعات رفع كفاءة الاداء التي تنفذها الشركة والتي تأتي في توقيت مهم لمواصلة النمو و تجاوز التحديات ، مشيرا الي ان مؤشرات الأداء الحالية للشركة تؤكد انها تسير علي الطريق الصحيح في ظل المتغيرات والتحديات الاقتصادية العالمية الحالية التي اظهرت اهمية دور الشركة كأحد مصادر توفير جانب من احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية والزيوت الاساسية .

ووجه الوزير بالاستمرار وسرعة تنفيذ برامج ومشروعات التطوير والتحديث والصيانة بمشروعات ووحدات الشركة ، وكذلك الاستمرار في جهود رفع القيمة التنافسية للشركة و الاستغلال الامثل للامكانيات والاصول وتنمية الموارد والتكامل الاقتصادي مع شركات البترول الاخري في اطار رفع كفاءة التشغيل والاستثمار الامثل للامكانيات .

ووجه الوزير بالعمل علي وضع رؤية للمشروعات والانشطة المستقبلية و تعظيم استغلال الفرص والامكانيات المتاحة والاستثمار في تحسين كفاءة العاملين ، و كذلك بحث فرص المساهمة مستقبلا في مشروعات ومجالات التحول الطاقي و مصادر الطاقة الخضراء .

و خلال الاجتماع استعرض المهندس عمرو لطفي رئيس شركة أموك التطور الملموس في دورها في تلبية جانب من احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية الاساسية وخاصة السولار والمازوت والبوتاجاز والنافتا لإنتاج البنزين والزيوت الاساسية ، كما استعرض التطور في تنفيذ حزمة من مشروعات رفع الكفاءة التشغيلية بشركة أموك خلال العام المالي الاخير والتي تم الانتهاء من تنفيذها مرحلياً وجاري استكمال المراحل التالية منها وفي مقدمتها مشروعات استغلال غازات الشعلة( Amoc zero flare ) والذي يحقق مردودا بيئياً واقتصادياً ، ومشروع رفع كفاءة شبكة البخار والمتكثفات لتوفير استهلاك الموارد ، ومشروع انظمة الحماية ضد الصواعق ، ومنظومة التحول الرقمي ERP ، وهو مايسهم عند اكتمال مراحل المشروعات في رفع الكفاءة لأعلي مستوياتها بمنشآت الشركة لافتاً الي ارتفاع القيمة السوقية لسهم الشركة بشكل واضح خلال العام المالي الأخير .

كما اوضح مساهمات أموك في مجالات المسئولية المجتمعية والتي شملت مجالات متعددة في مقدمتها اعادة تأهيل وتطوير القري المجاورة كقرية فلسطين بحي العامرية بالأسكندرية ، وكذلك دعم منشآت الرعاية الصحية باحتياجاتها من الأجهزة المتطورة والمؤسسات التعليمية بالمحافظة .

حضر الاجتماع المحاسب اشرف عبدالله مساعد الوزير للشئون المالية والاقتصادية و المحاسب خالد عثمان مساعد الوزير للشئون التجارية و المهندس حسانين محمد رئيس الادارة المركزية لمكتب الوزير والكيميائي محمد علي حسنين نائب رئيس هيئة البترول للتكرير والتصنيع و المهندس ايمن عمارة نائب رئيس هيئة البترول للتخطيط والمشروعات، واعضاء مجلس إدارة الشركة

وزير البترول خلال اجتماع

وزير البترول خلال اجتماع