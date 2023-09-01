اليوم.. انطلاق الدورة الـ 30 من مهرجان المسرح التجريبي

بمشاركة 19 فرقة مسرحية.. و8 ورش فنية.. و«تشارلى» عرض الافتتاح

تنطلق اليوم فعاليات الدورة الـ 30 من مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى برئاسة الدكتور سامح مهران، والذى تستمر فعالياته حتى يوم 8 من الشهر الجارى، حيث تقدم للمشاركة فى المهرجان 90 عرضًا مصريًّا و87 عرضًا عربيًا و88 عرضًا أجنبيًا، تم الاختيار من بينهم للمشاركة فى مسابقته الرسمية، ووقع اختيار اللجنة العليا للمهرجان على عرض «تشارلي» ليكون عرض الافتتاح، وهو بطولة محمد فهيم فى دور «تشارلى شابلن»، نور قدرى، أيمن الشيوى، عماد إسماعيل ومن تأليف دكتور مدحت العدل، قصة وإخراج أحمد البوهى والذى سيقوم كذلك بإخراج حفل افتتاح المهرجان.

حفل الافتتاح

المخرج أحمد البوهى

أعلن المخرج أحمد البوهى، عضو اللجنة العليا لمهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى، ومخرج حفل افتتاح المهرجان، عن تفاصيل حفل افتتاح الدورة الثلاثين، وقال: إن حفل افتتاح المهرجان، سوف يشهد عرضا فنيا مدته 5 دقائق يتم فيه استخدام مجموعة من التقنيات الفنية المتطورة، وكما سيتم لأول مرة فى مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى استخدام تقنية الذكاء الاصطناعى بعرض الافتتاح، موضحا أن هناك مفاجأة فيما يخص مقدمى الحفل.

وأضاف «البوهي» فقرة المراسم وكلمات وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى، والدكتور سامح مهران رئيس المهرجان، فضلا عن العرض الافتتاحى والذى سوف تستغرق مدة 40 دقيقة، وبعدها سوف سيكون نصف ساعة استراحة، وبعدها يتم تقديم العرض المسرحى «تشارلي» كاملًا على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

العروض المشاركة

وقع اختيار لجنة مشاهدة العروض المصرية على عرضين من أصل 90 عرضًا مصريا، تقدموا بطلبات للمشاركة فى المسابقة الرسمية للمهرجان، وهما: عرض «الرجل الذى أكله الورق» عن قصة «تاجر البندقية» لوليم شكسبير، دراماتورج وإخراج محمد الحضرى، وعرض «من أجل الجنة إيكاروس» كتابة بينديكت نويشتاين، كلاوس أوفركامب، وكريستيان شايدولوفسكى، وأعد النص وترجمه إلى العربية محمد الهجرسى، وأخرجه أحمد عزت الألفى.

واختارت اللجنة العليا للمهرجان عرض «فريدا» للمشاركة خارج المسابقة الرسمية، وهو من إنتاج فرقة الرقص المسرحى الحديث، صممته وأخرجته سالى أحمد.

وتضم لجنة مشاهدة العروض المصرية كلا من: د. رانيا فتح الله، د. محمد زعيمة، أحمد خميس، أحمد عبدالرازق أبو العلا، رنا عبدالقوى، عبير على، محمد الروبى، د. ياسر علام، د. عمرو دوارة، بالإضافة إلى زيزى المصرى مقررا للجنة.

وقع اختيار لجنة مشاهدة العروض العربية على 8 عروض من أصل 87 عرضًا عربيا تقدموا بطلبات للمشاركة فى المهرجان، وجاءت قائمة العروض المختارة، كالتالي: الروبة (تونس)، السيد والعبد(البحرين)، صادق النمك (السعودية)، فنتولين العودة (فلسطين)، قائمة الخديج (الإمارات)، ملف 12 (العراق)، ما يراوش (تونس)، نوستالجيا (الجزائر).

وتتكون لجنة مشاهدة العروض العربية والأجنبية من أعضاء اللجنة العليا للمهرجان، والتى تضم: الدكتور سامح مهران رئيسًا، الدكتور محمد عبدالرحمن الشافعى منسقًا عامًا، الدكتورة دينا أمين مديرًا، الدكتور أيمن الشيوى مديرًا، بالإضافة إلى عضوية كل من: الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر، الدكتور محمد سمير الخطيب، المخرج أحمد البوهى.

أما عن العروض الأجنبية التى وقع عليها اختيار لجنة مشاهدة للمشاركة هذا العام من أصل 88 عرضا أجنبيا تقدموا بطلبات للمشاركة، وهى: عطيل (جورجيا)، نيكى باديرى (الكونغو، زامبيا، بلجيكا)، APNEA (إيطاليا)، الإلياذة (اليونان)، بوكوفيسكى (أرمينيا)، أنتيجون (ليتوانيا)، تابو (سوريا، ألمانيا)، Teenage god (فرنسا).

الورش

وكانت اللجنة العليا لمهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى، أعلنت عن إقامة 8 ورش فى العناصر المسرحية المخلتفة، على أن يستمر التقديم حتى 25 أغسطس الحالى، وهي: ورشة «رسم وبناء الشخصية» ويقدمها الفنان لوك لينر خلال يومى 2 و3 سبتمبر، وورشة تقنية «Meisner» ويقدمها الفنان «نديم» وذلك بين يومى 2 إلى 4 سبتمبر، وورشة «بروڤة ممتدة» وتقدمها الفنانة نورا أمين، وورشة «مسرح إعادة التمثيل: تجسيد المشاعر والقصص عبر تقنيات المسرح الجسدي» وتقدمها الفنانة داليا صبور، وذلك بين يومى 3 إلى 6 سبتمبر.

ويقام أيضا خلال المهرجان ورشة «تنمية مصادر التمويل» ويقدمها المخرج أحمد العطار، وذلك أيام 4 و5 ستبمبر، وورشة «موسيقى الجسد والمسرح» تقدمها الناقدة الموسيقية الدكتورة ياسمين فراج»، وذلك بين يومى 4 إلى 6 سبتمبر، وورشة «توظيف الارتجال لتفجير الطاقات الإبداعية للممثل» وتقدمها الدكتورة إنجى البستاوى، وذلك بين يومى 4 إلى 7 سبتمبر، وورشة «أصول ومبادئ المسرح الارتجالي» ويقدمها الفنان رمزى لينر، وذلك بين يومى 5 إلى 8 سبتمبر.

لجنة التحكيم

أسماء لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للمهرجان خلال دورته الثلاثين، وتشكلت اللجنة من: المخرج المسرحى عصام السيد (رئيسا)، وتضم فى عضويتها كلا من: أحمد كمال (مصر)، جهاد سعد (سوريا)، عز الدين بونيت (المغرب)، Giles Foreman (إنجلترا)، Asiimwe Deborah (أوغندا)، RALUCA GABRIELA (رومانيا).

المكرمين

ومهندس الديكور حازم شبل

ضمت القائمة: المخرج المسرحى ناصر عبدالمنعم، والمخرج خالد جلال، ومهندس الديكور حازم شبل، والناقد الدكتور جلال حافظ (مصر)، ومن المكرمين العرب والأجانب فى الدورة الثلاثين أيضا: سلطان البازعى «السعودية»، عواد على (العراق)، محمد العامرى (الإمارات)، Asiimwe Deborah (أوغندا)، Giles Foreman (إنجلترا).

المخرج المسرحى ناصر عبدالمنعم

إصدارات المهرجان

إصدارات المهرجان، حيث يصدر خلال الدورة الجديدة 6 عناوين مختلفة، تتنوع ما بين ترجمات لمسرحيات، ودراسات وأبحاث علمية فى المسرح وعلومه، هي: «الفنون الأدائية والشتات العربى فى أوروبا» تأليف د. عمر فرتات، و»تمثيلات الهجنة الثقافية فى المسرح» تأليف د. شيماء مكرم، و«الأدائية» تأليف ايريكا فيشر ليشته وترجمة د. مروة مهدى عبيدو، و»فن المسرح» تأليف جيمس هاملتون ترجمة: أحمد عبدالفتاح، كما يصدر المهرجان أيضا كتاب «مهرجان أبو الهول» (أول مهرجان ميتافيرس فى العالم)» تأليف هايل على المذابى، وكتاب «نظرية الدراماتورجيا» تأليف جانيك زاتوفسكى وترجمة أحمد عبدالفتاح.

الندوات

لجنة الأبحاث العلمية والندوات مكونة من: د. سامح مهران رئيسا، وعضوية د. أحمد مجاهد، د. محمد سمير الخطيب، د. محمد أمين عبدالصمد، ومقرر اللجنة ريهام أحمد.

ويشهد يوم السبت 2 سبتمبر 2023، إقامة جلسة بعنوان «الجغرافيا الثقافية وفنون الأداء» الساعة 10 صباحا، بقاعة الندوات بالمجلس الأعلى للثقافة، ويشارك فيها كل من: د. محمد المحمدى رزق، مختار سعد شحاتة، عبدالناصر حنفى، د. سيد الإمام، ويعقب على الندوة هشام كفارنه (سوريا)، ويدير الجلسة السفير على شبو (الأردن).

وفى اليوم نفسه يقام جلسة تحت عنوان التجريب المسرحى فى الخليج العربى، فى تمام الساعة 12.30 ظهرا، بقاعة الندوات بالمجلس الأعلى للثقافة، ويشارك فيها كل من: د.عزة القصابى (سلطنة عمان)، يوسف الحمدان (البحرين)، فهد ردة الحارثى (السعودية)، مجدى محفوظ (مصر)، ويعقب على الجلسة د. جميلة زقاى (الجزائر)، ويدير الجلسة للنقاش د. محمد زعيمة (مصر).

ويقام فى يوم الأحد 3 سبتمبر 2023، جلسة تحت عنوان «التجريب المسرحى فى العراق والشام» فى تمام الساعة 10 صباحا بقاعة الندوات بالمجلس الأعلى للثقافة، ويشارك فيها كل من: د. عبيدو باشا (لبنان)، د. عمر نقرش (الأردن)، ميسون على (سوريا)، د. رياض موسى سكران (العراق)، ويعقب على الجلسة د. عبدالواحد بن ياسر (المغرب)، ويدير الجلسة للحوار د. هشام زين الدين (لبنان).

وفى اليوم نفسه، تقام جلسة تحت عنوان «التجريب المسرحى فى المغرب العربي»، فى تمام الساعة الساعة 12.30 ظهرا، ويشارك فيها كل من: سعاد بن سليمان (تونس)، لخضر المنصورى (الجزائر)، د. عبدالواحد بن ياسر (المغرب)، ويعقب على الجلسة عبدالناصر حنفى، ويدير الجلسة للنقاش عبدالجبار خمران (المغرب).

وفى يوم الاثنين 4 سبتمبر 2023، يقام فى تمام العاشرة صباحا، جلسة تحت عنوان «التجريب المسرحى فى المهجر» يشارك فيها كل من: فاروق صبرى (العراق/ نيوزلاندا)، د. محمد سيف (العراق/ فرنسا)، د. جميلة زقاى (الجزائر)، ويعقب على الندوة يوسف الحمدان (البحرين)، ويدير الجلسة: الكاتبة رشا عبدالمنعم (مصر).

ويقام فى تمام الساعة 12.30 ظهرا، مائدة مستديرة بعنوان «التجريب المسرحى فى مصر مشكلات وحلول» ويشارك فيها كل من: المخرج ناصر عبدالمنعم، المخرج انتصار عبدالفتاح، د. حسام عطا، المخرج طارق الدويرى، المخرجة عبير على، الناقد أحمد خميس، الناقد أحمد عبدالرازق أبو العلا، الناقد محمد مسعد، د. عبدالكريم الحجراوى، ويدير الجلسة د. سامية حبيب.

ويقام فى يوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023، جلسة تحت عنوان «60 عامًا من مسرح الطليعة» فى تمام الساعة 10 صباحا، ويشارك فيها كل من: د. سيد على إسماعيل (الطليعة والأحداث الوطنية)، د. محمود سعيد (الطليعة والمأثور الشعبى المصري)، محمد علام (الطليعة والمسرح الأوروبي)، المخرج عادل حسان (مسرح الطليعة إلى أين؟)، ويدير الجلسة الناقد محمد الروبى.

ويقام فى تمام الساعة 12.30 ظهرا، مائدة مستديرة لرؤساء ومديرى المهرجانات: أحمد أبورحيمة، إسماعيل عبدالله، د. سامح مهران، عبداللاه السنانى، عقباوى الشيخ، على عليان، مازن الغرباوى، معز مرابط.

اعتذار ليلى علوي

ليلى علوي

كان من المقرر ان يتم تكريم الفنانة ليلى علوى ضمن قائمة المكرمين اليوم فى افتتاح المهرجان، ولكن منذ ان تم الاعلان عن اسمها ضمن التكريمات لم يلقى هذا الاختيار استحسان عدد كبير من المسرحيين، مما جعل الكثير يتحدث على مواقع السوشيال ميديا عن عدم أحقيتها بذلك التكريم لانها ليس لها علاقة بالمسرح، وان اعمالها تجارية قليلة، وهو ما جعل ليلى علوى ترسل جواب اعتذار وشكر للمهرجان.

وقالت ليلى علوى خلال خطاب اعتذارها: الدكتور سامح مهران رئيس مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى والسادة الأفاضل أعضاء اللجنة العليا القائمين على المهرجان بعد التحية وفائق الاحترام والتقدير، نظرا لظروف خارجة عن إرادتى متعلقة بارتباطات فنية وسفر ترتب عليها اضطرارى للاعتذار عن التكريم الذى كنت أتمنى التواجد فى القاهرة لاستلامه من حضراتكم وتشرفت به كثيرا».

وتابعت: يبقى المسرح دائما هو البيت الأول للفنان الذى يتلمس منه حب الجمهور المباشر له وتبقى خشبة المسرح لها مكانه خاصة لأى فنان فهى مصدر الطاقة بالنسبة لى الذى اشتقت له كثيرا وحقيقى ممتنة للتقدير ولتواجدى وسط زملائى من الفنانين والصناع فى حدث عريق، جزيل الشكر والتقدير.

وضع اعتذار ليلى علوى اللجنة العليا فى موقف صعب بسبب ضيق الوقت، مما جعل من الصعب ان يتم الاستعانة باسم جديد للتكريم بدلا منها، خاصة وانه كان تم الاعتماد على اسمها فى الترويج للمهرجان، مثلما يحدث فى جميع المهرجانات وهو الاعتماد على اسماء النجوم المشاركين فى دورته.