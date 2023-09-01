أسعار صرف الدولار اليوم في محال الصرافة

شهدت أسعار الدولار، في بداية تعاملات اليوم الجمعة، استقرارًا نسبيًا أمام الجنيه، حيث سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم:

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي فى بنك القاهرة 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار اليوم في بنك مصر لـ 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه، بينما بلغ سعره للبيع 30.95 جنيه.

كما سجل سعر الدولار فى البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

فيما استقر سعر الدولار اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي عند 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.