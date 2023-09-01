نونو سانتو يعلن نهاية الأزمات قبل كلاسيكو الاتحاد والهلال بساعات

تنفس المدرب البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لنادي الاتحاد الصعداء، بعد مشاركة كريم بنزيما وفابينيو في تدريبات الفريق، ووجود أكثر من خيار في مركز قلب الدفاع بعد التعاقد مع اللاعب حسن كادش، ليكون أمامه الكثير من الحلول لاختيار أحداها للبداية أمام نادي الهلال.

يستعد الاتحاد لمواجهة الهلال اليوم الجمعة، في إطار مباريات الجولة الخامسة من مواجهات الدوري السعودي للمحترفين، والتي تجمع الفريقين على ملعب ستاد عبدالله الفيصل، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وشارك الثنائي كريم بنزيما وفابينيو في تدريبات الفريق الأخيره قبل مواجهة الهلال في الكلاسيكو اليوم الجمعة، بعدما عانى الفرنسي من إصابة عضلية في الفخذ، وشعور فابينيو بآلامٍ طفيفة في مواجهة الوحدة التي شهدت إصابة كريم.

مدرب الاتحاد يفكر في الدفع بفابينيو وبنزيما

انتظر نونو سانتو حتى نهاية الحصة التدريبية لنادي الاتحاد اليوم للتعرف على إمكانية مشاركة بنزيما أمام الهلال في اللقاء كامل أو جزء منه، كما هو نفس الأمر بالنسبة للنجم البرازيلي فابينيو، ليتاكد حضورهم في قائمة اللقاء ويبقى ظهورهم في التشكيل الأساسي بقرار من المدرب البرتغالي.

نونو سانتو يفاضل بين هوساوي وحسن كادش

وفي سياق متصل، يفاضل نونو سانتو بين حسن كادش المدافع الجديد المنضم لتدريبات الفريق مساء الخميس، وبين عمر هوساوي للبداية في خط الدفاع بجوار أحمد شراحيلي في لقاء الكلاسيكو خاصة بعدما أبدى كادش جاهزيته للقاء، وغياب هوساوي عن تدريبات أمس الأول بسبب كدمةٍ على مستوى الساق.

سيحسم نونو سانتو قرار اختيار المدافع الثاني الذي يلعب بجوار أحمد شراحيلي وموقف بنزيما وفابينيو من اللقاء، قبل الخروج من فندق الإقامة الوصول لملعب اللقاء، وإذا تأكد جاهزية هوساوي سيشارك بشكل أساسي وهو نفس الأمر بالنسبة لكريم بنزيما.