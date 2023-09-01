وظائف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.. موعد تفعيل رابط التقديم

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، زادت معدلات البحث عنها بالتزامن مع إعلان المجمع عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة بمختلف التخصصات وفق شروط وضوابط محددة.

فيما أعلن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، عبر موقعه الإلكتروني أن التقديم على وظائفه متاح للمواطنين السعوديين فقط، على أن لا يقل عمر المتقدم عن الـ 18 عامًا.

تعليمات التقديم على وظائف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

يجب على المتقدم تسجيل رقم الجوال والبريد الالكتروني بشكل صحيح عبر بوابة التوظيف الخاصة بالمجمع حيث سيتم من خلالها التواصل مع المتقدمين على الوظائف الشاغرة في حال ترشيحهم.

على الراغبين في التقدم على الوظائف المذكورة ممن تنطبق عليهم الشروط تعبئة نموذج البيانات ورفع الوثائق المطلوبة عبر بوابة التوظيف الخاصة بالمجمع.

ومن المقرر أن يفتح مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف باب التقديم وتفعيل رابط التوظيف مع بداية يوم التسجيل.

موعد التقديم على وظائف مجمع طباعة المصحف

وحدد المجمع مواعيد التقديم على المجالات المطلوبة كالتالي:

الهندسة، التقنية، الفنية، المراقبة والتحكم، العلاقات العامة والإعلام، يبدأ التقديم يوم الأحد الموافق 18 صفر 1445هـ/ 3 سبتمبر 2023م.

التسويق والبيع، الدراسات القرآنية، الدراسات الإسلامية، اللغة العربية، ويبدأ التقديم يوم الخميس الموافق 22 صفر 1445هـ/ 7 سبتمبر 2023م.

شروط وظائف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة

ووضع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة عدد من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين على وظائفه وهي: