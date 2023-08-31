بقيادة مرموش.. فرانكفورت يتأهل لمجموعات دوري المؤتمر الأوروبي

قاد المحترف المصري عمر مرموش، آينتراخت فرانكفورت الألماني، للتأهل إلى دور المجموعات ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وفاز آينتراخت فرانكفورت على نظيره ليفسكي صوفيا البلغاري بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس، على ملعب دوتش بانك بارك ، فى إياب الدور الفاصل المؤهل للدور التالي بالموسم الحالي 2023-2024.

جاءت ثنائية فرانكفورت بتوقيع كل من جيسيك نجانكام، وإلياس السخيري في الدقيقتين 79، و86.

وحرم التسلل عمر مرموش من تسجيل هدف في الشوط الأول من عمر المباراة، قبل أن يغادر أرضية الملعب في الدقيقة 70ويشارك بدلاً عنه جيسيك نجانكام.

وكان مباراة الذهاب بين آينتراخت فرانكفورت و ليفسكي صوفيا قد انتهت بالتعادل بهدف لمثله فى ذهاب الدور الفاصل المؤهل لمرحلة المجموعات من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي للموسم الحالي .

يذكر أن عمر مرموش انتقل إلى آينتراخت فرانكفورت في الصيف الحالي فى صفقة انتقال حر حتى عام 2027 قادماً من فريق فولفسبورج ولعب عمر مرموش في 60 مباراة بالدوري الألماني وسجل 8 أهداف، وصنع 6 تمريرات حاسمة.