غادة عبدالرازق بروب استحمام وفستان مثير.. والجمهور: بطل العالم

أثارت الفنانة غادة عبد الرازق حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد خضوعها لجلسة تصوير جديدة داخل غرفتها، وشاركت الصور لمتابعيها عبر حساباتها الشخصية.

غادة عبد الرازق ترتدي البرنص الأبيض

نشرت النجمة غادة عبد الرازق أحدث جلساتها التصويرية عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وظهرت غادة ، في الصور الأولى وهي ترتدي البرنص الأبيض داخل غرفتها، وهي تتأمل الفستان الأزرق الذي ستطل به في الصور، ومجموعة المجوهرات التي ستكمل بها إطلالتها.

واختارت غادة عبد الرازق فستانا يحمل توقيع مصممة الأزياء اللبنانية نور فتح الله، شفاف من أعلى وبأكمام شفافة.

غادة عبد الرازق

غادة عبد الرازق

غادة عبد الرازق

رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتعزلون في غادة عبد الرازق

بعد نشر غادة عبد الرازق الصور، انهالت عليها التعليقات الإيجابية والتي جاءت كالأتي، الازرق على الاسد بيمنع الحسد، ايقونة جمال، بطل العالم فى الانوثه، يا جمالو يا جمالو والله يا فنانه انتي جميله في كل حاجة، تجنن هالمخلوقه، غادة عبدالرازق هتفضل اكتر ست جذابة في العالم، عمرك ما هتكبرى وحتى لما بتكبرى تبقى احلى، الله تحفة الأزرق عليكي، الازرق علي الاسد بيمنع الحسد قمر، اللون خطيييير عليكى والفستان تحفة.

غادة عبد الرازق

غادة عبد الرازق

غادة عبد الرازق

غادة عبد الرازق تنتظر عرض مسلسلها الجديد

تنتظر الفنانة غادة عبد الرازق عرض مسلسل "تحت الحزام" والذي كشفه عنه المخرج هشام الرشيدي عن موعد انطلاق أولى حكايات مسلسل "حكاية تحت الحزام"، من بطولتها، وذلك يوم 13 سبتمبر، ويدور المسلسل حول قصتين مختلفتان.

تحت الحزام

والحكاية الأولى من المسلسل بعنوان "تحت الحزام"، وهي من تأليف فادي النجار، وإنتاج حاتم سمعان ومحمد حسين، وكانت غادة عبد الرازق، نشرت مؤخراً البرومو، إذ تقدم شخصية "عليا" وهي والدة الفنان خالد أنور، وتختطف عروسه ليلة زفافهما.

غادة عبد الرازق

وعبرت عبد الرازق عن حماستها لانطلاق العمل عبر إنستغرام، وشاركت منشوراً يتضمن البوستر الخاص لشخصيتها، وبوستر حكاية "تحت الحزام".

حدث بالفعل

يتكون مسلسل "حدث بالفعل" من حلقات منفصلة كل حكاية تتكون من ثلاث حلقات، وتدور أحداثه في إطار تشويقي حول الأمراض النفسية، وكيفية تأثيرها على حياة المصابين والمقربين منهم.

ويشارك في بطولة الحكاية، إلى جانب غادة عبدالرازق، كل من سلمى أبوضيف، خالد أنور، والعمل من تأليف فادي النجار، وإخراج هشام الرشيدي.